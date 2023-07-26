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Армения отказалась от участия в "ядерных учениях" ОДКБ

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 26 июля 2023, 23:40
Армения отказалась от участия в ядерных учениях ОДКБ
Фото: Getty Images

Армения не будет участвовать в предстоящих учениях "Скала-2023" в Беларуси под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Источник: российские СМИ со ссылкой на армянское МВД, передает "Европейская правда"

Детали: В сентябре Министерство чрезвычайных ситуаций Беларуси примет учения ОДКБ по ликвидации аварии на ядерном объекте.

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Ереван отказался направить свои подразделения в республику. Причиной такого решения стала "профессиональная загруженность сотрудников спасательной службы МВД", сообщили в ведомстве.

Справка: ОДКБ – военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Отношения между Арменией и организацией, которую фактически контролирует Россия, существенно охладели после войны за Нагорный Карабах в 2020 году, когда ОДКБ так и не предоставила никакой практической помощи Еревану. То же произошло и после нескольких обстрелов армянской территории со стороны, как утверждается, Азербайджана.

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Темы: АрменияОДКБ
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