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Байден наказав передати суду в Гаазі докази воєнних злочинів РФ в Україні – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 27 липня 2023, 00:52
Байден наказав передати суду в Гаазі докази воєнних злочинів РФ в Україні – ЗМІ
Джо Байден. Фото Getty Images

Президент Байден видав таємне розпорядження про передачу доказів російських військових злочинів в Україні до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Джерело: New York Times із посиланням на поінформовані джерела

Деталі: Посадовці, знайомі з цим питанням, наголошують, що це свідчить про серйозні зміни в американській політиці.

За словами чиновників, таке рішення Байдена перекреслює багатомісячний опір з боку Пентагона, який стверджував, що такий крок може створити прецедент, який дозволить переслідувати американських військових.

За даними видання, американські спецслужби зібрали інформацію, включаючи деталі про рішення російських чиновників навмисно завдати ударів по цивільній інфраструктурі в Україні та примусово депортувати тисячі українських дітей з окупованої території.

NYT зазначає, що Штати вже ділилися деякими з цих доказів з українськими прокурорами, але утрималися від надання їх Гаазі.

Нагадаємо: Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду у березні видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна у зв'язку із ситуацією в Україні.

Теми: БайденГаазький трибуналвоєнні злочиниРосія
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