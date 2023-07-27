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Байден наказав передати суду в Гаазі докази воєнних злочинів РФ в Україні – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 27 липня 2023, 00:52
Байден наказав передати суду в Гаазі докази воєнних злочинів РФ в Україні – ЗМІ
Джо Байден. Фото Getty Images

Президент Байден видав таємне розпорядження про передачу доказів російських військових злочинів в Україні до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Джерело: New York Times із посиланням на поінформовані джерела

Деталі: Посадовці, знайомі з цим питанням, наголошують, що це свідчить про серйозні зміни в американській політиці.

За словами чиновників, таке рішення Байдена перекреслює багатомісячний опір з боку Пентагона, який стверджував, що такий крок може створити прецедент, який дозволить переслідувати американських військових.

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За даними видання, американські спецслужби зібрали інформацію, включаючи деталі про рішення російських чиновників навмисно завдати ударів по цивільній інфраструктурі в Україні та примусово депортувати тисячі українських дітей з окупованої території.

NYT зазначає, що Штати вже ділилися деякими з цих доказів з українськими прокурорами, але утрималися від надання їх Гаазі.

Нагадаємо: Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду у березні видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна у зв'язку із ситуацією в Україні.

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Теми: БайденГаазький трибуналвоєнні злочиниРосія
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