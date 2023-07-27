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Байден приказал передать суду в Гааге доказательства военных преступлений РФ в Украине – СМИ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 27 июля 2023, 00:52
Байден приказал передать суду в Гааге доказательства военных преступлений РФ в Украине – СМИ
Джо Байден. Фото Getty Images

Президент Байден издал тайное распоряжение о передаче доказательств российских военных преступлений в Украине в Международный уголовный суд в Гааге.

Источник: New York Times со ссылкой на информированные источники

Детали: Чиновники, знакомые с этим вопросом, отмечают, что это свидетельствует о серьезных изменениях в американской политике.

По словам чиновников, такое решение Байдена перечеркивает многомесячное сопротивление со стороны Пентагона, который утверждал, что такой шаг может создать прецедент, который позволит преследовать американских военных.

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По данным издания, американские спецслужбы собрали информацию, включая детали о решении российских чиновников намеренно нанести удары по гражданской инфраструктуре в Украине и принудительно депортировать тысячи украинских детей с оккупированной территории.

NYT отмечает, что Штаты уже делились некоторыми из этих доказательств с украинскими прокурорами, но воздержались от предоставления их Гааге.

Напомним: Палата досудебного производства II Международного уголовного суда (МУС) в марте выдала ордер на арест президента России Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине.

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Темы: БайденГаагский трибуналвоенные преступленияРосcия
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