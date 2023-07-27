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Байден приказал передать суду в Гааге доказательства военных преступлений РФ в Украине – СМИ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 27 июля 2023, 00:52
Байден приказал передать суду в Гааге доказательства военных преступлений РФ в Украине – СМИ
Джо Байден. Фото Getty Images

Президент Байден издал тайное распоряжение о передаче доказательств российских военных преступлений в Украине в Международный уголовный суд в Гааге.

Источник: New York Times со ссылкой на информированные источники

Детали: Чиновники, знакомые с этим вопросом, отмечают, что это свидетельствует о серьезных изменениях в американской политике.

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По словам чиновников, такое решение Байдена перечеркивает многомесячное сопротивление со стороны Пентагона, который утверждал, что такой шаг может создать прецедент, который позволит преследовать американских военных.

По данным издания, американские спецслужбы собрали информацию, включая детали о решении российских чиновников намеренно нанести удары по гражданской инфраструктуре в Украине и принудительно депортировать тысячи украинских детей с оккупированной территории.

NYT отмечает, что Штаты уже делились некоторыми из этих доказательств с украинскими прокурорами, но воздержались от предоставления их Гааге.

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Напомним: Палата досудебного производства II Международного уголовного суда (МУС) в марте выдала ордер на арест президента России Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине.

Темы: БайденГаагский трибуналвоенные преступленияРосcия
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