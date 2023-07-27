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У низці областей була загроза ракет і БпЛА

Ольга Глущенко Четвер, 27 липня 2023, 03:04
У низці областей була загроза ракет і БпЛА
фото Радіо Свобода

У низці областей вночі 27 липня оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних дронів і ракет.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили

Деталі: У Київській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій областях було оголошено повітряну тривогу.

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Повітряники повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Оновлено: О 02:06 повітряну тривогу скасували в Кіровоградській області, оголосили – в Житомирській і Хмельницькій.

"У областях, де оголошено повітряну тривогу – загроза ударних БпЛА! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Прямуйте в укриття", – повідомили Повітряні сили.

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О 02:31 відбій тривоги оголосили в Київській області.

Згодом тривогу оголосили в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській областях.

О 03:00 повітряну тривогу оголосили в Одеській області.

Повітряники попередили: "Південь України – ракетна небезпека, загроза застосування ворожих БпЛА!"

Тривога також охопила Запорізьку область.

О 03:18 оголосили відбій загрози для південних областей.

Тривогу також скасували в Житомирській, Вінницькій областях, Хмельницькій.

Близько 4 години ранку відбої було оголошено в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Теми: повітряна тривога
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