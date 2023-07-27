У низці областей була загроза ракет і БпЛА
У низці областей вночі 27 липня оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних дронів і ракет.
Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили
Деталі: У Київській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій областях було оголошено повітряну тривогу.
Повітряники повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.
Оновлено: О 02:06 повітряну тривогу скасували в Кіровоградській області, оголосили – в Житомирській і Хмельницькій.
"У областях, де оголошено повітряну тривогу – загроза ударних БпЛА! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Прямуйте в укриття", – повідомили Повітряні сили.
О 02:31 відбій тривоги оголосили в Київській області.
Згодом тривогу оголосили в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській областях.
О 03:00 повітряну тривогу оголосили в Одеській області.
Повітряники попередили: "Південь України – ракетна небезпека, загроза застосування ворожих БпЛА!"
Тривога також охопила Запорізьку область.
О 03:18 оголосили відбій загрози для південних областей.
Тривогу також скасували в Житомирській, Вінницькій областях, Хмельницькій.
Близько 4 години ранку відбої було оголошено в Запорізькій та Дніпропетровській областях.