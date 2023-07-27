В ряде областей была угроза ракет и БпЛА

В ряде областей ночью 27 июля объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных дронов и ракет.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы

Детали: В Киевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой областях была объявлена воздушная тревога.

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Воздушники сообщили об угрозе применения врагом ударных БпЛА.

Обновлено: В 02:06 воздушную тревогу отменили в Кировоградской области, объявили - в Житомирской и Хмельницкой.

"В областях, где объявлена воздушная тревога – угроза ударных БпЛА! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Направляйтесь в укрытие", – сообщили Воздушные силы.

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В 02:31 отбой тревоги объявили в Киевской области.

Позже тревогу объявили в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областях.

В 03:00 воздушную тревогу объявили в Одесской области.

Воздушники предупредили: "Юг Украины - ракетная опасность, угроза применения вражеских БпЛА!"

Тревога также охватила Запорожскую область.

В 03:18 объявили отбой угрозы для южных областей.

Тревогу также отменили в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой областях.

Около 4 часов утра отбои были объявлены в Запорожской и Днепропетровской областях.