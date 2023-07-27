Білий дім припустив, де можуть відбутися навчання українських пілотів на F-16
Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що дати, місця, тривалість навчального плану українських пілотів на винищувачах F-16 ще уточнюються.
Джерело: Кірбі, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Дати, місця, тривалість навчального плану – все це досі опрацьовується, і я не можу назвати вам день у календарі".
Деталі: Водночас Кірбі зазначив, що Сполучені Штати розглядають насамперед Румунію і Данію як місця для проведення практичних тренувань.
"Але також можуть бути й інші місця. Це те, що ми зараз розглядаємо", – додав представник Білого дому.
Крім того, він пояснив, що українські пілоти мають пройти навчання англійської мови у Британії, аби мати змогу керувати винищувачами F-16.
"Отже, я думаю, незабаром це почнеться", – зауважив Кірбі.
У цьому зв’язку він також підкреслив, що всі сприймають це завдання "з відповідним почуттям терміновості", щоб якомога швидше підготувати українських пілотів.
Що передувало:
- Перед цим три десятки депутатів Європейського парламенту долучились до заклику якнайшвидше передати Україні винищувачі четвертого покоління F-16, навчання на яких українські льотчики почнуть у серпні.
- На саміті НАТО в Литві міністр оборони України Олексій Резніков підписав меморандум з 11 країнами-членами коаліції, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
- У Білому домі вважають, що Україна, ймовірно, отримає винищувачі F-16 до кінця цього року.