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Білий дім припустив, де можуть відбутися навчання українських пілотів на F-16

"Українська правда"Четвер, 27 липня 2023, 01:58
Білий дім припустив, де можуть відбутися навчання українських пілотів на F-16
ЛІТАК F-16. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що дати, місця, тривалість навчального плану українських пілотів на винищувачах F-16 ще уточнюються.

Джерело: Кірбі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Дати, місця, тривалість навчального плану – все це досі опрацьовується, і я не можу назвати вам день у календарі".

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Деталі: Водночас Кірбі зазначив, що Сполучені Штати розглядають насамперед Румунію і Данію як місця для проведення практичних тренувань.

"Але також можуть бути й інші місця. Це те, що ми зараз розглядаємо", – додав представник Білого дому.

Крім того, він пояснив, що українські пілоти мають пройти навчання  англійської мови у Британії, аби мати змогу керувати винищувачами F-16.

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"Отже, я думаю, незабаром це почнеться", – зауважив Кірбі.

У цьому зв’язку він також підкреслив, що всі сприймають це завдання "з відповідним почуттям терміновості", щоб якомога швидше підготувати українських пілотів.

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Теми: авіаСШАвійна
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