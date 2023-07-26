F-16 для України: Захід намагається узгодити деталі підготовки українських пілотів – ЗМІ

Західні партнери обговорюють, але поки що не узгодили план передачі Україні F-16 та підготовки українських пілотів для польотів на винищувачах.

Джерело: Politico з посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що західні партнери навіть не узгодили план підготовки українських пілотів для польотів на обіцяних винищувачах, за словами трьох американських чиновників, знайомих з ходом переговорів.

Данія і Нідерланди очолюють коаліцію з 11 країн на підтримку навчання, але поки що жодна країна публічно не виділила літаки для цієї програми.

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Західна дискусія відбувається в той час, коли Україна вимагає додаткових військових сил і засобів, щоб прорвати російську оборону на полі бою.

І Україна посилює тиск на союзників, щоб вони надали F-16, оскільки Росія вийшла із "зернової угоди".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ці літаки можуть допомогти захистити коридор, який є життєво важливим для глобальної продовольчої безпеки.

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Одна з пропозицій щодо навчання, яка обговорювалася, передбачає відправку українських пілотів до Сполучених Штатів для проходження інструктажу у 162-му авіакрилі, підрозділі Національної гвардії, що базується в Тусоні, штат Арізона, і вже навчає іноземних партнерів на літаках F-16.

Але ця ідея не отримала достатньої підтримки, за словами двох американських посадовців і одного європейського чиновника.

Інший план передбачає відправку американських військових пілотів до Європи, щоб вони тренували українців за межами США.

За словами двох американських посадовців, нічого не знято з порядку денного, і жодних остаточних рішень ще не прийнято.

"Співпраця триває, – сказав один з чиновників. – Ми працюємо з нашими партнерами і союзниками, щоб визначити найбільш практичний спосіб реалізації цього плану".

Коаліція зробила певні кроки для початку навчань. Аерокосмічний підрядник Draken International розпочав набір відставних військових пілотів для навчання українців, за словами одного з американських чиновників. Навчання відбуватиметься на об'єкті, який будується в Румунії і має стати регіональним тренувальним центром F-16.

За словами європейських чиновників, ще один навчальний центр буде створено в Данії.

Європейські партнери сподіваються, що навчання можуть розпочатися вже цього літа, найімовірніше, на одному з європейських полігонів, заявила у вівторок речниця Пентагону Сабріна Сінгх. Тим часом Великобританія планує розпочати базову льотну і мовну підготовку українських пілотів протягом декількох тижнів, сказала вона.

"З точки зору будь-яких поставок літаків або будь-яких додаткових термінів, у мене просто немає нічого для вас сьогодні", – додала Сінгх.

Незважаючи на заяви, навчання на F-16 не можуть розпочатися доти, доки Державний департамент США офіційно не схвалить передачу супутніх навчальних матеріалів, таких як інструкції та авіаційні симулятори. Такого схвалення, яке вимагається згідно з експортними обмеженнями, досі не відбулося.

Реалістично, за словами американських чиновників, літаки прибудуть не раніше весни.

"Ми, ймовірно, отримаємо кілька пілотів, які літатимуть, тренуватимуться до кінця року, але справжній F-16 з українськими кольорами" навряд чи з'явиться раніше весни, – сказав четвертий американський чиновник.

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