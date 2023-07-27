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Белый дом предположил, где могут состояться учения украинских пилотов на F-16

"Украинская правда"Четверг, 27 июля 2023, 01:58
Белый дом предположил, где могут состояться учения украинских пилотов на F-16
САМОЛЕТ F-16. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что даты, места, продолжительность учебного плана украинских пилотов на истребителях F-16 еще уточняются.

Источник: Кирби, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Даты, места, продолжительность учебного плана - все это до сих пор прорабатывается, и я не могу назвать вам день в календаре".

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Детали: В то же время Кирби отметил, что Соединенные Штаты рассматривают прежде всего Румынию и Данию как места для проведения практических тренировок.

"Но также могут быть и другие места. Это то, что мы сейчас рассматриваем", – добавил представитель Белого дома.

Кроме того, он пояснил, что украинские пилоты должны пройти обучение английскому языку в Британии, чтобы иметь возможность управлять истребителями F-16.

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"Итак, я думаю, вскоре это начнется", – отметил Кирби.

В этой связи он также подчеркнул, что все воспринимают эту задачу "с соответствующим чувством срочности", чтобы как можно скорее подготовить украинских пилотов.

Что предшествовало:

  • Перед этим три десятка депутатов Европейского парламента присоединились к призыву как можно быстрее передать Украине истребители четвертого поколения F-16, обучение на которых украинские летчики начнут в августе.
  • На саммите НАТО в Литве министр обороны Украины Алексей Резников подписал меморандум с 11 странами-членами коалиции, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
  • В Белом доме считают, что Украина, вероятно, получит истребители F-16 до конца этого года.

Темы: авиаСШАвойна
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