Стало известно направление основного удара украинского контрнаступления – NYT

Украинское командование сообщило Вашингтону о новой фазе контрнаступления Сил обороны.

Источник: New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности

Детали: В публикации отмечается, что украинские официальные лица сообщили чиновникам США, что усиленные украинские группировки попытаются продвинуться на юг через российские минные поля и другие укрепления в город Токмак, а в случае успеха – в Мелитополь.

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Их цель – разорвать так называемый сухопутный мост между оккупированными Россией украинскими территориями и Крымским полуостровом или, по крайней мере, продвинуться достаточно далеко, чтобы стратегически важный полуостров оказался в зоне досягаемости украинской артиллерии.

Издание напоминает, что Россия захватила Крым в 2014 году и использует его как базу для своего Черноморского флота, а также для снабжения своих сил на юге.

Новая операция Сил обороны, в случае успеха, может занять от одной до трех недель, сообщили украинские чиновники Вашингтону.

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Однако мало что идет по плану с момента начала контрнаступления в начале июня, и официальные лица в Белом доме и Пентагоне заявили в среду, что они наблюдают за усилением активности с большим интересом.

"Это большое испытание", – сказал один из высокопоставленных чиновников США.

Как заявили в среду два чиновника Пентагона, основной удар контрнаступления Украины, которое длится уже почти два месяца, приходится на юго-восток страны, где в жестокую битву вливаются тысячи подкреплений, многие из которых были обучены и оснащены Западом и до сих пор находились в резерве.

В целом фронт на Запорожье является одной из трех осей украинского контрнаступления.

Одна из военных целей Украины – выйти к Азовскому морю, вбив клин между оккупированными Россией территориями на юге и востоке Украины.