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Росіяни вночі гатили по громадах Дніпропетровщини, атакував "Шахедом"

Ольга Глущенко Четвер, 27 липня 2023, 07:37
Росіяни вночі гатили по громадах Дніпропетровщини, атакував Шахедом
наслідки обстрілів на Дніпропетровщині, фото Лисака

Вночі російська армія 7 разів обстріляла Нікопольщину, атакувала Дніпропетровщину безпілотником, який збили захисники.

Джерело: голова військової адміністрації Сергій Лисак

Пряма мова: "Майже три десятки снарядів з важкої артилерії поцілили по Нікополю, Покровській та Червоногригорівській громадах".

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"Атакував агресор область і безпілотником. Та захисники з ПвК "Схід" його збили. Приземлили, ймовірно, "Шахед".

Деталі: Внаслідок обстрілів пошкоджені освітній заклад, адмінбудівня, компанія зв'язку, пошта і церква.

Крім того, побиті два 2-поповерхові будинки і господарська споруда. Понівечені лінії електропередач.

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Теми: Дніпропетровська областьобстрілШахед
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