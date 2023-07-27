Росіяни вночі гатили по громадах Дніпропетровщини, атакував "Шахедом"
Четвер, 27 липня 2023, 07:37
Вночі російська армія 7 разів обстріляла Нікопольщину, атакувала Дніпропетровщину безпілотником, який збили захисники.
Джерело: голова військової адміністрації Сергій Лисак
Пряма мова: "Майже три десятки снарядів з важкої артилерії поцілили по Нікополю, Покровській та Червоногригорівській громадах".
"Атакував агресор область і безпілотником. Та захисники з ПвК "Схід" його збили. Приземлили, ймовірно, "Шахед".
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Деталі: Внаслідок обстрілів пошкоджені освітній заклад, адмінбудівня, компанія зв'язку, пошта і церква.
Крім того, побиті два 2-поповерхові будинки і господарська споруда. Понівечені лінії електропередач.
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