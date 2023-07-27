Россияне ночью били по громадам Днепропетровщины, атаковал "Шахедом"

Ночью российская армия 7 раз обстреляла Никопольщину, атаковала Днепропетровщину беспилотником, который сбили защитники.

Источник: глава военной администрации Сергей Лысак

Прямая речь: "Почти три десятка снарядов из тяжелой артиллерии попали по Никополю, Покровской и Червоногригорьевской громадах".

"Атаковал агрессор область и беспилотником. Но защитники из ПвК "Восток" его сбили. Приземлили, вероятно, "Шахед".

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Детали: В результате обстрелов повреждены образовательное учреждение, админздание, компания связи, почта и церковь.

Кроме того, побиты два 2-этажных дома и хозяйственная постройка. Изуродованы линии электропередач.