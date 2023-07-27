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Россияне ночью били по громадам Днепропетровщины, атаковал "Шахедом"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 27 июля 2023, 07:37
Россияне ночью били по громадам Днепропетровщины, атаковал Шахедом
последствия обстрелов на Днепропетровщине, фото Лысака

Ночью российская армия 7 раз обстреляла Никопольщину, атаковала Днепропетровщину беспилотником, который сбили защитники.

Источник: глава военной администрации Сергей Лысак

Прямая речь: "Почти три десятка снарядов из тяжелой артиллерии попали по Никополю, Покровской и Червоногригорьевской громадах".

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"Атаковал агрессор область и беспилотником. Но защитники из ПвК "Восток" его сбили. Приземлили, вероятно, "Шахед".

Детали: В результате обстрелов повреждены образовательное учреждение, админздание, компания связи, почта и церковь.

Кроме того, побиты два 2-этажных дома и хозяйственная постройка. Изуродованы линии электропередач.

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Темы: Днепропетровская областьобстрелШахед
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