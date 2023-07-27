Россияне ночью били по громадам Днепропетровщины, атаковал "Шахедом"
Четверг, 27 июля 2023, 07:37
Ночью российская армия 7 раз обстреляла Никопольщину, атаковала Днепропетровщину беспилотником, который сбили защитники.
Источник: глава военной администрации Сергей Лысак
Прямая речь: "Почти три десятка снарядов из тяжелой артиллерии попали по Никополю, Покровской и Червоногригорьевской громадах".
Реклама:
"Атаковал агрессор область и беспилотником. Но защитники из ПвК "Восток" его сбили. Приземлили, вероятно, "Шахед".
Детали: В результате обстрелов повреждены образовательное учреждение, админздание, компания связи, почта и церковь.
Кроме того, побиты два 2-этажных дома и хозяйственная постройка. Изуродованы линии электропередач.
ВИДЕО ДНЯ