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Захисники знищили ще 590 окупантів, 40 крилатих ракет і 9 танків ворога

Ольга Глущенко Четвер, 27 липня 2023, 07:53
Захисники знищили ще 590 окупантів, 40 крилатих ракет і 9 танків ворога
українські захисники, фото Генштабу

За минулу добу Сили оборони знищили 590 загарбників, 9 танків, іншу військову техніку, 40 крилатих ракет ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 244270 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4186 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8147 (+11) од,
  • артилерійських систем – 4745 (+18) од,
  • РСЗВ – 698 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 457 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 311 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3996 (+3) од,
  • крилатих ракет ‒ 1347 (+40) од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7229 (+18) од,
  • спеціальної техніки ‒ 708 (+0) од.

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Теми: війнаГенштаб
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