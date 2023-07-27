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Защитники уничтожили еще 590 оккупантов, 40 крылатых ракет и 9 танков врага

Ольга ГлущенкоЧетверг, 27 июля 2023, 07:53
Защитники уничтожили еще 590 оккупантов, 40 крылатых ракет и 9 танков врага
украинские защитники, фото Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 590 захватчиков, 9 танков, другую военную технику, 40 крылатых ракет врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 244270 (+590) человек ликвидировано,
  • танков – 4186 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 8147 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 4745 (+18) ед,
  • РСЗО – 698 (+0) ед,
  • средств ПВО – 457 (+0) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 311 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3996 (+3) ед,
  • крылатых ракет – 1347 (+40) ед,
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7229 (+18) ед,
  • специальной техники – 708 (+0) ед.

Темы: войнаГенштаб
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