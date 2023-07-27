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Росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини, є загиблий

Альона Мазуренко Четвер, 27 липня 2023, 08:19
Росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини, є загиблий
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ПОВІТРЯНИХ СИЛ

В ніч на 27 липня російські окупанти завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області, загинув охоронець.

Джерело: оперативне командування "Південь", голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Дослівно: "Вночі ворог завдав ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини.

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Влучанням в одну з адмінбудівель порту вбито цивільного співробітника. Пошкоджено виробниче обладнання одного з вантажних терміналів".

Деталі: Повідомляється, що ракети "Калібр" окупанти випустили з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті, що ускладнило виявлення.

За словами Кіпера, внаслідок влучання загинув цивільний охоронець 1979 р.н.

ВІДЕО ДНЯ

Пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобіля.

Теми: Одесапортиобстрілвійна
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