Росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини, є загиблий

В ніч на 27 липня російські окупанти завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області, загинув охоронець.

Джерело: оперативне командування "Південь", голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Дослівно: "Вночі ворог завдав ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини.

Влучанням в одну з адмінбудівель порту вбито цивільного співробітника. Пошкоджено виробниче обладнання одного з вантажних терміналів".

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Деталі: Повідомляється, що ракети "Калібр" окупанти випустили з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті, що ускладнило виявлення.

За словами Кіпера, внаслідок влучання загинув цивільний охоронець 1979 р.н.

Пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобіля.