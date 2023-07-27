Россияне атаковали портовую инфраструктуру Одесщины, есть погибший
Четверг, 27 июля 2023, 08:19
В ночь на 27 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области, погиб охранник.
Источник: оперативное командование "Юг", председатель Одесской ОВА Олег Кипер
Дословно: "Ночью враг нанес ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесщины.
Реклама:
Попаданием в одно из админзданий порта убит гражданский сотрудник. Повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов".
Детали: Сообщается, что ракеты "Калибр" оккупанты выпустили из подлодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило обнаружение.
По словам Кипера, в результате попадания погиб гражданский охранник 1979 г.р.
ВИДЕО ДНЯ
Повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожено здание охраны и два автомобиля.