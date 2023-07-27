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Россияне атаковали портовую инфраструктуру Одесщины, есть погибший

Алена МазуренкоЧетверг, 27 июля 2023, 08:19
Россияне атаковали портовую инфраструктуру Одесщины, есть погибший
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ВОЗДУШНЫХ СИЛ

В ночь на 27 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области, погиб охранник.

Источник: оперативное командование "Юг", председатель Одесской ОВА Олег Кипер

Дословно: "Ночью враг нанес ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесщины.

Попаданием в одно из админзданий порта убит гражданский сотрудник. Повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов".

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Детали: Сообщается, что ракеты "Калибр" оккупанты выпустили из подлодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило обнаружение.

По словам Кипера, в результате попадания погиб гражданский охранник 1979 г.р.

Повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожено здание охраны и два автомобиля.

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Темы: Одессапортыобстрелвойна
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