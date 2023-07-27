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Повітряні сили вночі знищили 8 "Шахедів"

Альона Мазуренко Четвер, 27 липня 2023, 08:38
Повітряні сили вночі знищили 8 Шахедів
ІРАНСЬКИЙ ДРОН, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Російські окупанти вночі 27 липня атакували Україну іранськими дронами та ракетами "Калібр", українським захисникам вдалося знищити 8 ворожих безпілотників. 

Джерело: повітряні сили ЗС України

Дослівно: "Уночі 27 липня 2023 року русня атакувала з південно-східного напрямку ударними БпЛА та крилатими ракетами.

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Усього зафіксовано два пуски КР "Калібр" з підводного човна в Акваторії Чорного моря та восьми іранських дронів-камікадзе "Shahed-136/131" з напрямку Приморсько-Ахтарськ".

"Калібри" атакували портову інфраструктуру Одещини, на жаль, уразити не вдалося, є пошкодження та постраждалі".

Деталі: Щодо "шахедів" то усі 8 знищено силами та засобами повітряних сил у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей.

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Крім того за минулу добу авіація повітряних сил завдала 11 авіаційних ударів по ворожих об’єктах та місцях зосередження особового складу і військової техніки окупаційних військ.

Теми: ППООдесавійнаШахед
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