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Воздушные силы ночью уничтожили 8 "Шахедов"

Алена МазуренкоЧетверг, 27 июля 2023, 08:38
Воздушные силы ночью уничтожили 8 Шахедов
ИРАНСКИЙ ДРОН, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Российские оккупанты ночью 27 июля атаковали Украину иранскими дронами и ракетами "Калибр", украинским защитникам удалось уничтожить 8 вражеских беспилотников.

Источник: воздушные силы ВС Украины

Дословно: "Ночью 27 июля 2023 россияне атаковали с юго-восточного направления ударными БпЛА и крылатыми ракетами.

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Всего зафиксировано два пуска КР "Калибр" с подводной лодки в акватории Черного моря и восьми иранских дронов-камикадзе "Shahed-136/131" по направлению Приморско-Ахтарск.

"Калибры" атаковали портовую инфраструктуру Одесщины, к сожалению, поразить не удалось, есть повреждения и пострадавшие".

Детали: Что касается "шахедов", то все 8 уничтожены силами и средствами воздушных сил в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей.

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Кроме того, за минувшие сутки авиация воздушных сил нанесла 11 авиационных ударов по вражеским объектам и местам сосредоточения личного состава и военной техники оккупационных войск.

Темы: ПВООдессавойнаШахед
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