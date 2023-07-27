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Британська розвідка заявила про посилення військ РФ на півдні України новими Ка-52

"Європейська правда"Четвер, 27 липня 2023, 10:19

Розвідка Британії звернула увагу, що останнім часом Росія посилила свої війська на півдні України новими вертольотами Ка-52, ці машини раніше спричинили значні втрати для України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 27 липня.

"У той час як українські війська продовжують великі наступальні операції в Запорізькій області, однією з найвпливовіших російських систем озброєнь у цьому секторі є ударний вертоліт Ка-52 HOKUM", – йдеться в огляді.

Британські розвідники відзначають, що з моменту вторгнення Росія втратила близько сорока Ка-52, але цей тип вертольотів також спричинив значні втрати для України.

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"В останні місяці Росія, найімовірніше, посилила свої сили на півдні принаймні невеликою кількістю абсолютно нових Ка-52М – сильно модифікованих вертольотів, які були розроблені з урахуванням уроків, винесених з російського досвіду в Сирії", – йдеться в огляді.

Докази, що підтверджують використання варіанта М в Україні, включають фотографії, розміщені в соціальних мережах, на яких екіпаж позує поруч з новим апаратом і дякує доброзичливцям за надіслані їм предмети морального заохочення.

Ще одним ключовим покращенням парку Ка-52, за даними британської розвідки, є інтеграція нової протитанкової ракети LMUR, яка має дальність ураження близько 15 км.

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"Екіпажі Ка-52 швидко скористалися можливістю запускати цю зброю поза межами досяжності української протиповітряної оборони", – йдеться в огляді.

У попередньому огляді розвідка Великої Британії повідомила про зміну позицій Чорноморського флоту РФ після зриву "зернової угоди", що може свідчити про плани Росії перехоплювати комерційні судна у Чорному морі.

Теми: Велика Британіярозвідка
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