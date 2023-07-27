Британская разведка заявила об усилении войск РФ на юге Украины новыми Ка-52

Разведка Великобритании обратила внимание, что в последнее время Россия усилила свои войска на юге Украины новыми вертолетами Ка-52, эти машины ранее повлекли значительные потери для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 27 июля.

"В то время как украинские войска продолжают крупные наступательные операции в Запорожской области, одной из самых влиятельных российских систем вооружений в этом секторе является ударный вертолет Ка-52 HOKUM", – говорится в обзоре.

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Британские разведчики отмечают, что с момента вторжения Россия потеряла около сорока Ка-52, но этот тип вертолетов также повлек значительные потери для Украины.

"В последние месяцы Россия, вероятнее всего, усилила свои силы на юге по крайней мере небольшим количеством совершенно новых Ка-52М – сильно модифицированных вертолетов, которые были разработаны с учетом уроков, извлеченных из российского опыта в Сирии", – говорится в обзоре.

Доказательства, подтверждающие использование варианта М в Украине, включают фотографии, размещенные в социальных сетях, на которых экипаж позирует рядом с новым геликоптером и благодарит доброжелателей за присланные им предметы морального поощрения.

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Еще одним ключевым улучшением парка Ка-52, по данным британской разведки, является интеграция новой противотанковой ракеты LMUR, которая имеет дальность поражения около 15 км.

"Экипажи Ка-52 быстро воспользовались возможностью запускать это оружие вне пределов досягаемости украинской противовоздушной обороны", – говорится в обзоре.

В предыдущем обзоре разведка Великобритании сообщила об изменении позиций Черноморского флота РФ после срыва "зерновой сделки", что может свидетельствовать о планах России перехватывать коммерческие суда в Черном море.