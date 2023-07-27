Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британская разведка заявила об усилении войск РФ на юге Украины новыми Ка-52

"Европейская правда"Четверг, 27 июля 2023, 10:19

Разведка Великобритании обратила внимание, что в последнее время Россия усилила свои войска на юге Украины новыми вертолетами Ка-52, эти машины ранее повлекли значительные потери для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 27 июля.

"В то время как украинские войска продолжают крупные наступательные операции в Запорожской области, одной из самых влиятельных российских систем вооружений в этом секторе является ударный вертолет Ка-52 HOKUM", – говорится в обзоре.

Британские разведчики отмечают, что с момента вторжения Россия потеряла около сорока Ка-52, но этот тип вертолетов также повлек значительные потери для Украины.

Реклама:

"В последние месяцы Россия, вероятнее всего, усилила свои силы на юге по крайней мере небольшим количеством совершенно новых Ка-52М – сильно модифицированных вертолетов, которые были разработаны с учетом уроков, извлеченных из российского опыта в Сирии", – говорится в обзоре.

Доказательства, подтверждающие использование варианта М в Украине, включают фотографии, размещенные в социальных сетях, на которых экипаж позирует рядом с новым геликоптером и благодарит доброжелателей за присланные им предметы морального поощрения.

Еще одним ключевым улучшением парка Ка-52, по данным британской разведки, является интеграция новой противотанковой ракеты LMUR, которая имеет дальность поражения около 15 км.

ВИДЕО ДНЯ

"Экипажи Ка-52 быстро воспользовались возможностью запускать это оружие вне пределов досягаемости украинской противовоздушной обороны", – говорится в обзоре.

В предыдущем обзоре разведка Великобритании сообщила об изменении позиций Черноморского флота РФ после срыва "зерновой сделки", что может свидетельствовать о планах России перехватывать коммерческие суда в Черном море.

Темы: Великобританияразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский проводил совещание по безопасности на Закарпатье, встречался с венгерской общиной

фотоТрюдо разводится с женой после 18 лет брака

К декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины уже присоединились 12 стран − Зеленский

Оккупанты убили по меньшей мере 10 749 гражданских − ОГП

видеоЖена судьи ВАКС помогала ему писать решения по громкому делу – СМИ

На Закарпатье разоблачили военкома с документами РФ, которому подчиненные возводили дом

Все новости...
Великобритания
Разведка Британии: РФ вывела в Черное море свой корвет для перехвата коммерческих судов
Парламент Британии раскритиковал правительство за "крайне недостаточные" санкции против "ЧВК Вагнер"
Британский МИД опасается атак России на гражданские корабли в Черном море
Последние новости
23:58
Операторы стран Балтии решили отключиться от электросистемы России
23:40
фото В Белгородской области РФ продолжают вооружать гражданских
23:23
США впервые разрешили продажу израильской "Пращи Давида": ее получит член ЕС и НАТО
23:10
Российские бомбардировщики сели в Энгельсе − ПС
22:33
Финляндия ожидает большего количества беглецов из России: там ужесточили законы о призыве
22:12
Чехия назвала причину массовой гибели рыбы в реке Одер
21:55
В центре оккупированного Мелитополя прогремел взрыв − мэр
21:40
"Вояж" белорусских вертолетов в Польшу: Минск просит Варшаву "не нагнетать"
21:37
Foxconn инвестирует $600 миллионов в Индию для производства компонентов для iPhone и чипов
21:24
Зеленский проводил совещание по безопасности на Закарпатье, встречался с венгерской общиной
Все новости...
Реклама: