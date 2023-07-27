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На Харківщині російська авіабомба впала біля багатоповерхівки, є жертва

Альона Мазуренко Четвер, 27 липня 2023, 10:33
На Харківщині російська авіабомба впала біля багатоповерхівки, є жертва
фото: ТГ Синєгубова

Російські окупанти завдали ракетного удару поруч із з 5-поверховим житловим будинком в Куп'янському районі, загинула жінка, ще 4 людини постраждали. 

Джерело: голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов

Дослівно: "Минулої ночі ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп'янського району. Зафіксовано влучання поруч з 5-поверховим житловим будинком. Будинок пошкоджено, в одній з квартир обвалилася стіна. Також пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.

На жаль, загинула жінка 74 років. Постраждали жінки 35-ти, 81-го та 71-го років та 74-річний чоловік, стан середній".

Деталі: Також вночі зафіксовано влучання ракетою С-300 у нежитлову будівлю у смт Великий Бурлук Куп'янського району. Будівля зазнала пошкоджень, сталася пожежа.

Протягом минулої доби російські загарбники з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.

 

Крім того сталися лісові пожежі, у с.Івашки Богодухівського району мінометним обстрілом пошкоджено будівлю ліцею.

У с.Перовське мінометним обстрілом пошкоджено об‘єкт критичної інфраструктури. Без постраждалих.

 
 
 

Теми: Харківська областьвійнаобстріл
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