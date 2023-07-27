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На Харьковщине российская авиабомба упала возле многоэтажки, есть жертва

Алена МазуренкоЧетверг, 27 июля 2023, 10:33
На Харьковщине российская авиабомба упала возле многоэтажки, есть жертва
фото: ТГ Синєгубова

Российские оккупанты нанесли ракетный удар рядом с 5-этажным жилым домом в Купянском районе, погибла женщина, еще 4 человека пострадали.

Источник: глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов

Дословно: "Прошлой ночью враг нанес удар управляемой авиабомбой КАБ-250 по пгт Ковшаровка Купянского района. Зафиксировано попадание рядом с 5-этажным жилым домом. Дом поврежден, в одной из квартир обвалилась стена. Также поврежден соседний 9-этажный дом.

К сожалению, погибла женщина 74 лет. Пострадали женщины 35-ти, 81-го и 71-го лет и 74-летний мужчина, состояние среднее".

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Детали: Также ночью зафиксировано попадание ракетой С-300 в нежилое здание в пгт Великий Бурлук Купянского района. Здание получило повреждения, произошел пожар.

За прошедшие сутки российские захватчики из артиллерии, минометов и другого оружия обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.

 

Кроме того произошли лесные пожары, в с.Ивашки Богодуховского района минометным обстрелом повреждено здание лицея.

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В с.Перовское минометным обстрелом поврежден объект критической инфраструктуры. Без пострадавших.

 
 
 

Темы: Харьковская областьвойнаобстрел
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