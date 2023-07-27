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Окупанти вранці вдарили з "Градів" по Авдіївці та атакували ракетами коксохімічний завод

Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 липня 2023, 10:45
Окупанти вранці вдарили з Градів по Авдіївці та атакували ракетами коксохімічний завод
Фото: Telegram Кириленка

Зранку 27 липня російські загарбники обстріляли з "Градів" Авдіївку на Донеччині та запустили ракети по Авдіївському коксохімічному заводу.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Деталі: За його словами, у Мар'їнській громаді поранено 2 людини - у Красногорівці і Новомихайлівці. Також 1 людина поранена в Соловйовому Очеретинської громади.

 

На Горлівському напрямку численних обстрілів зазнала Торецька громада. У Нью-Йорку пошкоджено 12 будинків, 5 у Торецьку, 1 у Залізному. У Часовоярській громаді пошкоджено 5 будинків. 1 людина поранена у Васюківці Соледарської громади. У Білокузьминівці Костянтинівської громади пошкоджено будинок.

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На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську і 2 будинки у Торському Лиманської громади.

 

Всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 9.

Теми: Донецька областьобстрілвійнажертви
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