Окупанти вранці вдарили з "Градів" по Авдіївці та атакували ракетами коксохімічний завод

Зранку 27 липня російські загарбники обстріляли з "Градів" Авдіївку на Донеччині та запустили ракети по Авдіївському коксохімічному заводу.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Деталі: За його словами, у Мар'їнській громаді поранено 2 людини - у Красногорівці і Новомихайлівці. Також 1 людина поранена в Соловйовому Очеретинської громади.

На Горлівському напрямку численних обстрілів зазнала Торецька громада. У Нью-Йорку пошкоджено 12 будинків, 5 у Торецьку, 1 у Залізному. У Часовоярській громаді пошкоджено 5 будинків. 1 людина поранена у Васюківці Соледарської громади. У Білокузьминівці Костянтинівської громади пошкоджено будинок.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську і 2 будинки у Торському Лиманської громади.

Всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 9.