Оккупанты утром ударили из "Градов" по Авдеевке и атаковали ракетами коксохимический завод

Утром 27 июля российские захватчики обстреляли из "Градов" Авдеевку в Донецкой области и запустили ракеты по Авдеевскому коксохимическому заводу.

Источник: председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Детали: По его словам, в Марьинской громаде ранены 2 человека - в Красногоровке и Новомихайловке. Также 1 человек ранен в Соловьево Очеретинской громады.

На Горловском направлении многочисленным обстрелам подверглась Торецкая громада. В Нью-Йорке повреждены 12 домов, 5 в Торецке, 1 в Железном. В Часовоярской громаде повреждены 5 домов. 1 человек ранен в Васюковке Соледарской громады. В Белокузьминовке Константиновской громады поврежден дом.

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На Лисичанском направлении поврежден дом в Северске и 2 дома в Торском Лиманской громады.

Всего за сутки россияне убили 1 жителя Донецкой области, ранили еще 9.