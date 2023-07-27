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У Сеулі затримали українського дипломата через дебош в барі. Його повертають в Україну

Альона Мазуренко Четвер, 27 липня 2023, 13:25
У Сеулі затримали українського дипломата через дебош в барі. Його повертають в Україну
Ітевон, ілюстративне фото: ncms.nculture.org

У Південній Кореї правоохоронці затримали працівника українського посольства, який випив та дебоширив у барі в центрі Сеула. Посольство України уже відреагувало і обіцяло співпрацювати з корейською владою задля розслідування. У МЗС заявили, що відкликають дипломата з відрядження та повертають в Україну.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebookпосольство України у Республіці Корея, KBS

Деталі: Корейське ЗМІ повідомляє, що українського дипломата заарештували в Сеулі за підозрою в нападі на працівників бару та поліцейських у стані алкогольного сп'яніння.

Поліцейський відділок Йонсан у Сеулі повідомив, що працівника посольства України, віком близько 40 років, затримали за підозрою у нападі та перешкоджанні правосуддю за напад на персонал та поліцейських у барі в районі Ітевону (Йонсан-гу).

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Повідомляється, начебто український дипломат посварився з відвідувачами перед баром і напав на співробітника, який намагався його зупинити, і на поліцейського, який приїхав на виклик.

Поліція заарештувала його на місці за його поведінку. Його доставили до поліцейського відділку для проведення розслідування і вночі відпустили.

Посольство України також відреагувало на інцидент. 

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Дослівно посольство України: "Посольство висловлює щирі вибачення корейській громадськості та всім причетним за будь-які страждання та незручності, спричинені цим інцидентом.

Посольство тісно співпрацює з корейською владою з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування цього інциденту".

У відомстві закликали представників ЗМІ утримуватися від будь-яких спекуляцій: "Як відповідальний член дипломатичної спільноти в Сеулі, Посольство України та його співробітники поважають і неухильно дотримуються законів і правил Республіки Корея".

Оновлено: Згодом в МЗС України повідомили, що прийняли рішення відкликати цього дипломата з відрядження та повернути в Україну. 

Зокрема, спікер МЗС Олег Ніколенко повідомив, що у відомстві проаналізувало всі деталі інциденту в Сеулі.

Пряма мова Ніколенка: "За підсумками ухвалено рішення про негайне відкликання дипломата із довготермінового відрядження та його повернення до України.

Усі працівники української дипломатичної служби за кордоном мають неухильно дотримуватися професійної та моральної етики, а також поважати законодавство країн їхнього перебування".

Теми: Південна КореяМЗС
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