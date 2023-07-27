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В Сеуле задержали украинского дипломата из-за дебоша в баре. Его возвращают в Украину

Алена МазуренкоЧетверг, 27 июля 2023, 13:25
В Сеуле задержали украинского дипломата из-за дебоша в баре. Его возвращают в Украину
Итэвон, иллюстративное фото: ncms.nculture.org

В Южной Корее правоохранители задержали сотрудника украинского посольства, который выпил и дебоширил в баре в центре Сеула. Посольство Украины уже отреагировало и обещало сотрудничать с корейскими властями для расследования. В МИД заявили, что отзывают дипломата из командировки и возвращают в Украину.

Источник: спикер МИД Олег Николенко в Facebookпосольство Украины в Республике Корея, KBS

Детали: Корейское СМИ сообщает, что украинского дипломата арестовали в Сеуле по подозрению в нападении на работников бара и полицейских в состоянии алкогольного опьянения.

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Полицейский участок Йонсан в Сеуле сообщил, что работника посольства Украины, в возрасте около 40 лет, задержали по подозрению в нападении и препятствовании правосудию за нападение на персонал и полицейских в баре в районе Итевону (Йонсан-гу).

Сообщается, якобы украинский дипломат поссорился с посетителями перед баром и напал на сотрудника, который пытался его остановить, и на полицейского, который приехал на вызов.

Полиция арестовала его на месте за его поведение. Его доставили в полицейский участок для проведения расследования и ночью отпустили.

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Посольство Украины также отреагировало на инцидент.

Дословно посольство Украины: "Посольство приносит искренние извинения корейской общественности и всем причастным за любые страдания и неудобства, вызванные этим инцидентом.

Посольство тесно сотрудничает с корейскими властями с целью обеспечения полного и беспристрастного расследования этого инцидента".

В ведомстве призвали представителей СМИ воздерживаться от любых спекуляций: "Как ответственный член дипломатического сообщества в Сеуле, Посольство Украины и его сотрудники уважают и неуклонно соблюдают законы и правила Республики Корея".

Обновлено: Позже в МИД Украины сообщили, что приняли решение отозвать этого дипломата из командировки и вернуть в Украину.

В частности, спикер МИД Олег Николенко сообщил, что в ведомстве проанализировали все детали инцидента в Сеуле.

Прямая речь Николенко: "По итогам принято решение о немедленном отзыве дипломата из долгосрочной командировки и его возвращении в Украину.

Все работники украинской дипломатической службы за рубежом должны неуклонно придерживаться профессиональной и моральной этики, а также уважать законодательство стран их пребывания".

Темы: Южная КореяМИД
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