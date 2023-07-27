Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Сеуле задержали украинского дипломата из-за дебоша в баре. Его возвращают в Украину

Алена МазуренкоЧетверг, 27 июля 2023, 13:25
В Сеуле задержали украинского дипломата из-за дебоша в баре. Его возвращают в Украину
Итэвон, иллюстративное фото: ncms.nculture.org

В Южной Корее правоохранители задержали сотрудника украинского посольства, который выпил и дебоширил в баре в центре Сеула. Посольство Украины уже отреагировало и обещало сотрудничать с корейскими властями для расследования. В МИД заявили, что отзывают дипломата из командировки и возвращают в Украину.

Источник: спикер МИД Олег Николенко в Facebookпосольство Украины в Республике Корея, KBS

Детали: Корейское СМИ сообщает, что украинского дипломата арестовали в Сеуле по подозрению в нападении на работников бара и полицейских в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейский участок Йонсан в Сеуле сообщил, что работника посольства Украины, в возрасте около 40 лет, задержали по подозрению в нападении и препятствовании правосудию за нападение на персонал и полицейских в баре в районе Итевону (Йонсан-гу).

Реклама:

Сообщается, якобы украинский дипломат поссорился с посетителями перед баром и напал на сотрудника, который пытался его остановить, и на полицейского, который приехал на вызов.

Полиция арестовала его на месте за его поведение. Его доставили в полицейский участок для проведения расследования и ночью отпустили.

Посольство Украины также отреагировало на инцидент.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно посольство Украины: "Посольство приносит искренние извинения корейской общественности и всем причастным за любые страдания и неудобства, вызванные этим инцидентом.

Посольство тесно сотрудничает с корейскими властями с целью обеспечения полного и беспристрастного расследования этого инцидента".

В ведомстве призвали представителей СМИ воздерживаться от любых спекуляций: "Как ответственный член дипломатического сообщества в Сеуле, Посольство Украины и его сотрудники уважают и неуклонно соблюдают законы и правила Республики Корея".

Обновлено: Позже в МИД Украины сообщили, что приняли решение отозвать этого дипломата из командировки и вернуть в Украину.

В частности, спикер МИД Олег Николенко сообщил, что в ведомстве проанализировали все детали инцидента в Сеуле.

Прямая речь Николенко: "По итогам принято решение о немедленном отзыве дипломата из долгосрочной командировки и его возвращении в Украину.

Все работники украинской дипломатической службы за рубежом должны неуклонно придерживаться профессиональной и моральной этики, а также уважать законодательство стран их пребывания".

Темы: Южная КореяМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW объяснил, зачем Герасимов показался в командном пункте на оккупированном Запорожье

Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия

Минобороны Польши подтвердило, что белорусские вертолеты нарушили государственную границу

Польша на фоне спора о недостаточной благодарности Киева вызвала посла Украины

фото, видеоВ военкоматах разоблачили масштабную схему уклонения от призыва: почти 100 обысков

фотоВ Одессе требовали "откат" за ремонт казарм: почти полумиллионная взятка

Все новости...
Южная Корея
Шойгу со свитой собрался в КНДР "праздновать" 70-летие "победы" Ким Ир Сена
Первые леди Украины и Кореи побывали в Центре защиты прав ребенка: как опрашивают детей
Зеленский призвал Корею присоединиться к декларации G7 по Украине
Последние новости
07:59
обновлено від 07:35В Украине второй раз за сутки объявляли воздушную тревогу
07:52
Россияне за ночь трижды обстреляли Никопольский район
07:17
Украинские защитники ночью сбили "Шахед" над Сумской областью
06:55
За минувшие сутки произошло более 40 боевых столкновений с врагом – Генштаб
06:26
Враг ночью атаковал объекты инфраструктуры на юге Одесской области: поврежден элеватор
05:59
ISW объяснил, зачем Герасимов показался в командном пункте на оккупированном Запорожье
05:27
Более 10 беспилотников атаковали ночью Киев: все уничтожены
04:45
Обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировано 200 взрывов
04:22
видеоВ Петербурге снова пытались сжечь военкомат – росСМИ
03:58
обновлено от 02:27По Украине распространялась воздушная тревога
Все новости...
Реклама: