У Полтаві демонтували пам’ятники Пушкіну та Ватутіну

У Полтаві демонтували пам’ятники радянському генералу Миколі Ватутіну та поету Олександру Пушкіну, на черзі – інший генерал часів СРСР.

Джерело: видання Полтавщина

Деталі: Демонтаж пам’ятника Ватутіну, встановленого на розі вулиць Соборності та УПА, розпочали зранку. Потім демонтували погруддя Пушкіна, що розташоване на однойменній вулиці.

На виконання рішення виконкому планується також демонтувати пам’ятник радянському генералу Олексію Зигіну. Роботи розпочнуться пізніше через вагу пам’ятника та складність процесу.

Видання повідомляє, що погруддя Пушкіна буде передане до Полтавського краєзнавчого музею, а Зигіна та Ватутіна відправлять до "Парку радянського періоду" на Сумщині.

Наразі продовжуються дискусії щодо майбутнього інших пам’ятників, зокрема Монумента слави у Корпусному парку.