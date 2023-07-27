Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Полтаве демонтировали памятники Пушкину и Ватутину

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 27 июля 2023, 11:43
В Полтаве демонтировали памятники Пушкину и Ватутину
Ватутин и Пушкин, Фото Николая Лысогора

В Полтаве демонтировали памятники советскому генералу Николаю Ватутину и поэту Александру Пушкину, на очереди - другой генерал времен СССР.

Источник: издание Полтавщина

Детали: Демонтаж памятника Ватутину, установленного на углу улиц Соборности и УПА, начали утром. Затем демонтировали бюст Пушкина, расположенный на одноименной улице. 

Во исполнение решения исполкома планируется также демонтировать памятник советскому генералу Алексею Зыгину. Работы начнутся позже из-за веса памятника и сложности процесса. 

Реклама:

Издание сообщает, что бюст Пушкина будет передан в Полтавский краеведческий музей, а Зыгина и Ватутина отправят в "Парк советского периода" на Сумщине.

Сейчас продолжаются дискуссии относительно будущего других памятников, в частности Монумента славы в Корпусном парке.

 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Полтавадекоммунизациядерусификациякультура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский проводил совещание по безопасности на Закарпатье, встречался с венгерской общиной

фотоТрюдо разводится с женой после 18 лет брака

К декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины уже присоединились 12 стран − Зеленский

Оккупанты убили по меньшей мере 10 749 гражданских − ОГП

видеоЖена судьи ВАКС помогала ему писать решения по громкому делу – СМИ

На Закарпатье разоблачили военкома с документами РФ, которому подчиненные возводили дом

Все новости...
Полтава
Скандальное дело Полтавского ГОКа Жеваго получило продолжение: руководство подозревают в махинациях
Мамай потерял должность мэра Полтавы
Полтавский коммунальщик наживался на захоронении военных: разоблачен на взятках
Последние новости
23:58
Операторы стран Балтии решили отключиться от электросистемы России
23:40
фото В Белгородской области РФ продолжают вооружать гражданских
23:23
США впервые разрешили продажу израильской "Пращи Давида": ее получит член ЕС и НАТО
23:10
Российские бомбардировщики сели в Энгельсе − ПС
22:33
Финляндия ожидает большего количества беглецов из России: там ужесточили законы о призыве
22:12
Чехия назвала причину массовой гибели рыбы в реке Одер
21:55
В центре оккупированного Мелитополя прогремел взрыв − мэр
21:40
"Вояж" белорусских вертолетов в Польшу: Минск просит Варшаву "не нагнетать"
21:37
Foxconn инвестирует $600 миллионов в Индию для производства компонентов для iPhone и чипов
21:24
Зеленский проводил совещание по безопасности на Закарпатье, встречался с венгерской общиной
Все новости...
Реклама: