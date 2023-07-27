В Полтаве демонтировали памятники Пушкину и Ватутину

В Полтаве демонтировали памятники советскому генералу Николаю Ватутину и поэту Александру Пушкину, на очереди - другой генерал времен СССР.

Источник: издание Полтавщина

Детали: Демонтаж памятника Ватутину, установленного на углу улиц Соборности и УПА, начали утром. Затем демонтировали бюст Пушкина, расположенный на одноименной улице.

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Во исполнение решения исполкома планируется также демонтировать памятник советскому генералу Алексею Зыгину. Работы начнутся позже из-за веса памятника и сложности процесса.

Издание сообщает, что бюст Пушкина будет передан в Полтавский краеведческий музей, а Зыгина и Ватутина отправят в "Парк советского периода" на Сумщине.

Сейчас продолжаются дискуссии относительно будущего других памятников, в частности Монумента славы в Корпусном парке.