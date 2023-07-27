В Полтаве демонтировали памятники Пушкину и Ватутину
В Полтаве демонтировали памятники советскому генералу Николаю Ватутину и поэту Александру Пушкину, на очереди - другой генерал времен СССР.
Источник: издание Полтавщина
Детали: Демонтаж памятника Ватутину, установленного на углу улиц Соборности и УПА, начали утром. Затем демонтировали бюст Пушкина, расположенный на одноименной улице.
Во исполнение решения исполкома планируется также демонтировать памятник советскому генералу Алексею Зыгину. Работы начнутся позже из-за веса памятника и сложности процесса.
Издание сообщает, что бюст Пушкина будет передан в Полтавский краеведческий музей, а Зыгина и Ватутина отправят в "Парк советского периода" на Сумщине.
Сейчас продолжаются дискуссии относительно будущего других памятников, в частности Монумента славы в Корпусном парке.