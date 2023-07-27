Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії розбився вертоліт з туристами: 6 загиблих

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 27 липня 2023, 12:20
У Росії розбився вертоліт з туристами: 6 загиблих
Фото з Telegram-каналу BAZA

На Алтаї в Росії вертоліт з туристами зачепився за електричні дроти і зазнав аварії – щонайменше 6 загиблих, 7 поранених.

Джерело: російський Інтерфакс 

Деталі: В екстрених службах повідомили, що вертоліт Мі-8 перевозив групу туристів. Зачепившись за дроти під час посадки, він зазнав аварії в районі села Тюнгур. 

Шестеро людей загинули, ще семеро дістали опіки. Їх госпіталізовано.

Реклама:

Як повідомили у МНС РФ, за попередніми даними, приватний вертоліт Мі-8 зачепив електричні дроти, сталося загоряння. На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи.

Оновлено: Вісьмох людей госпіталізовано після падіння вертольота. Четверо з них перебувають у важкому стані.

ВІДЕО ДНЯ
 

Теми: Росіяавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову

фото, відеоУ Грузії стався зсув ґрунту на курорті: 6 загиблих, багато зниклих безвісти

відео, фотоСпецоперація в Новоросійську: дрон СБУ пробив десантний корабель окупантів

фотоНа Закарпатті обвалився міст: відпочиваючі впали в річку, є загибла

Суд у США обрав запобіжний захід Трампу

фото, відеоЖурналісти отримали докази, що РФ обстрілює Україну ракетами, які Київ передав Москві в 90-х

Усі новини...
Росія
Харлан здолала росіянку на ЧС-2023 з фехтування: та вимагала рукостискання, але не отримала
У Франції чотирьох осіб звинуватили в передачі РФ і Китаю промислових секретів
Генпрокурор Костін підтвердив, що США планують передати дані про воєнні злочини РФ у Гаагу
Останні новини
12:30
Повідомлення РФ про атаки на Новоросійський порт призвели до стрибка цін на пшеницю - Bloomberg
12:28
Додому повернули тіла 44 полеглих захисників
12:20
Повернення довоєнних податків на пальне додасть до інфляції 0,7% - НБУ
12:17
фотоУ небі над Києвом зазнімкували супермісяць
12:16
Ігнат: Навчання пілотів на F-16 буде не таким довгим, як надіються росіяни
12:15
Україна перепрофільовує ППО, щоб захистити порти − Гуменюк
11:51
Дубінський приїхав на допит у ДБР – джерело
11:45
фотоСБУ затримала колишнього поплічника Киви, який зливав позиції ЗСУ в мережу
11:42
У НБУ розраховують, що мораторій на підвищення тарифів ЖКП діятиме до 2025 року
11:37
Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову
Усі новини...
Реклама: