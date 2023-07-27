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У Росії розбився вертоліт з туристами: 6 загиблих

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 27 липня 2023, 12:20
У Росії розбився вертоліт з туристами: 6 загиблих
Фото з Telegram-каналу BAZA

На Алтаї в Росії вертоліт з туристами зачепився за електричні дроти і зазнав аварії – щонайменше 6 загиблих, 7 поранених.

Джерело: російський Інтерфакс 

Деталі: В екстрених службах повідомили, що вертоліт Мі-8 перевозив групу туристів. Зачепившись за дроти під час посадки, він зазнав аварії в районі села Тюнгур. 

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Шестеро людей загинули, ще семеро дістали опіки. Їх госпіталізовано.

Як повідомили у МНС РФ, за попередніми даними, приватний вертоліт Мі-8 зачепив електричні дроти, сталося загоряння. На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи.

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Оновлено: Вісьмох людей госпіталізовано після падіння вертольота. Четверо з них перебувають у важкому стані.

 

Теми: Росіяавіа
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