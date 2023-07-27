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В России разбился вертолет с туристами: 6 погибших

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 27 июля 2023, 12:20
В России разбился вертолет с туристами: 6 погибших
Фото из Telegram-канала BAZA

На Алтае в России вертолет с туристами зацепился за электрические провода и потерпел крушение - по меньшей мере 6 погибших, 7 раненых.

Источник: российский Интерфакс 

Детали: В экстренных службах сообщили, что вертолет Ми-8 перевозил группу туристов. Зацепившись за провода во время посадки, он потерпел крушение в районе села Тюнгур. 

Шесть человек погибли, еще семь получили ожоги и были госпитализированы.

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Как сообщили в МЧС РФ, по предварительным данным, частный вертолет Ми-8 задел электрические провода, произошло возгорание. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

Обновлено: Восемь человек госпитализированы после падения вертолета. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

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Темы: Росcияавиа
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