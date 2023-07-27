В России разбился вертолет с туристами: 6 погибших

На Алтае в России вертолет с туристами зацепился за электрические провода и потерпел крушение - по меньшей мере 6 погибших, 7 раненых.

Источник: российский Интерфакс

Детали: В экстренных службах сообщили, что вертолет Ми-8 перевозил группу туристов. Зацепившись за провода во время посадки, он потерпел крушение в районе села Тюнгур.

Шесть человек погибли, еще семь получили ожоги и были госпитализированы.

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На Алтаї в Росії вертоліт з туристами зачепився за електричні дроти і зазнав аварії – щонайменше 6 загиблих, 7 поранених pic.twitter.com/qR1hF7fvaU — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 27, 2023

Как сообщили в МЧС РФ, по предварительным данным, частный вертолет Ми-8 задел электрические провода, произошло возгорание. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

Обновлено: Восемь человек госпитализированы после падения вертолета. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.