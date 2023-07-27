Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Повзи - будеш жити": на півдні ССО взяли в полон "зеків", яким РФ обіцяла амністію

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 липня 2023, 12:59
Повзи - будеш жити: на півдні ССО взяли в полон зеків, яким РФ обіцяла амністію
скриншот

На південному напрямку воїни Сил спецоперацій ЗСУ знищили групу противника і взяли нових полонених.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Зазначається, що до полону бійців ССО в черговий раз потрапили засуджені росіяни, яким за вбивства українців пообіцяли скасувати термін ув’язнення.

Про наявність ворога на конкретній ділянці стало відомо завдяки добре проведеній розвідці.

Реклама:

Коли оператори ССО України підійшли до ділянки розташування противника, відбувся вогневий контакт. Росіян подавили вогнем стрілецької зброї та змусили відступити.

Перехопивши ініціативу воїни Сил спеціальних операцій почали маневрувати і  заблокували противника. Ворогу пропонували здатися і двоє військовослужбовців російського підрозділу таки обрали полон. Решту ворогів було знищено.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ССОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову

фото, відеоУ Грузії стався зсув ґрунту на курорті: 6 загиблих, багато зниклих безвісти

відео, фотоСпецоперація в Новоросійську: дрон СБУ пробив десантний корабель окупантів

фотоНа Закарпатті обвалився міст: відпочиваючі впали в річку, є загибла

Суд у США обрав запобіжний захід Трампу

фото, відеоЖурналісти отримали докази, що РФ обстрілює Україну ракетами, які Київ передав Москві в 90-х

Усі новини...
ССО
Воїни ССО взяли в полон російських десантників на Донеччині
ССО вполювали під Бахмутом російську "Тріаду" і ще 8 цілей
Маневрували на двох човнах: ССО показали, як розбили окупантів на одному з островів Дніпра
Останні новини
12:30
Повідомлення РФ про атаки на Новоросійський порт призвели до стрибка цін на пшеницю - Bloomberg
12:28
Додому повернули тіла 44 полеглих захисників
12:20
Повернення довоєнних податків на пальне додасть до інфляції 0,7% - НБУ
12:17
фотоУ небі над Києвом зазнімкували супермісяць
12:16
Ігнат: Навчання пілотів на F-16 буде не таким довгим, як надіються росіяни
12:15
Україна перепрофільовує ППО, щоб захистити порти − Гуменюк
11:51
Дубінський приїхав на допит у ДБР – джерело
11:45
фотоСБУ затримала колишнього поплічника Киви, який зливав позиції ЗСУ в мережу
11:42
У НБУ розраховують, що мораторій на підвищення тарифів ЖКП діятиме до 2025 року
11:37
Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову
Усі новини...
Реклама: