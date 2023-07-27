"Повзи - будеш жити": на півдні ССО взяли в полон "зеків", яким РФ обіцяла амністію

На південному напрямку воїни Сил спецоперацій ЗСУ знищили групу противника і взяли нових полонених.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Зазначається, що до полону бійців ССО в черговий раз потрапили засуджені росіяни, яким за вбивства українців пообіцяли скасувати термін ув’язнення.

Про наявність ворога на конкретній ділянці стало відомо завдяки добре проведеній розвідці.

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Коли оператори ССО України підійшли до ділянки розташування противника, відбувся вогневий контакт. Росіян подавили вогнем стрілецької зброї та змусили відступити.

Перехопивши ініціативу воїни Сил спеціальних операцій почали маневрувати і заблокували противника. Ворогу пропонували здатися і двоє військовослужбовців російського підрозділу таки обрали полон. Решту ворогів було знищено.