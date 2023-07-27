"Повзи - будеш жити": на півдні ССО взяли в полон "зеків", яким РФ обіцяла амністію

На південному напрямку воїни Сил спецоперацій ЗСУ знищили групу противника і взяли нових полонених.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Зазначається, що до полону бійців ССО в черговий раз потрапили засуджені росіяни, яким за вбивства українців пообіцяли скасувати термін ув’язнення.

Про наявність ворога на конкретній ділянці стало відомо завдяки добре проведеній розвідці.

Коли оператори ССО України підійшли до ділянки розташування противника, відбувся вогневий контакт. Росіян подавили вогнем стрілецької зброї та змусили відступити.

Перехопивши ініціативу воїни Сил спеціальних операцій почали маневрувати і заблокували противника. Ворогу пропонували здатися і двоє військовослужбовців російського підрозділу таки обрали полон. Решту ворогів було знищено.