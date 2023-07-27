"Ползи – будешь жить": на юге ССО взяли в плен "зеков", которым РФ обещала амнистию
На южном направлении воины Сил спецопераций ВСУ уничтожили группу противника и взяли новых пленных.
Источник: пресс-служба ССО
Детали: Отмечается, что в плен бойцов ССО в очередной раз попали осужденные россияне, которым за убийства украинцев пообещали отменить срок заключения.
О наличии врага на конкретном участке стало известно благодаря хорошо проведенной разведке.
Когда операторы ССО Украины подошли к участку расположения противника, состоялся огневой контакт. Россиян подавили огнем стрелкового оружия и заставили отступить.
Перехватив инициативу воины Сил специальных операций начали маневрировать и заблокировали противника. Врагу предлагали сдаться и двое военнослужащих российского подразделения таки выбрали плен. Остальные враги были уничтожены.