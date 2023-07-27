"Ползи – будешь жить": на юге ССО взяли в плен "зеков", которым РФ обещала амнистию

На южном направлении воины Сил спецопераций ВСУ уничтожили группу противника и взяли новых пленных.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Отмечается, что в плен бойцов ССО в очередной раз попали осужденные россияне, которым за убийства украинцев пообещали отменить срок заключения.

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О наличии врага на конкретном участке стало известно благодаря хорошо проведенной разведке.

Когда операторы ССО Украины подошли к участку расположения противника, состоялся огневой контакт. Россиян подавили огнем стрелкового оружия и заставили отступить.

Перехватив инициативу воины Сил специальных операций начали маневрировать и заблокировали противника. Врагу предлагали сдаться и двое военнослужащих российского подразделения таки выбрали плен. Остальные враги были уничтожены.