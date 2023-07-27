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Проповз 150 метрів і знищив ворожий танк: офіцер Нацгвардії врятував підлеглих

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 липня 2023, 15:17
Проповз 150 метрів і знищив ворожий танк: офіцер Нацгвардії врятував підлеглих
Скриншот із коптера

Офіцер Нацгвардії знищив із NLAW ворожий танк у районі Серебрянського лісництва на Луганщині.

Джерело: заступник директора Департаменту планування застосування ГУ Національної гвардії полковник Микола Уршалович, якого цитує пресслужба НГУ

Пряма мова: "27 липня о 4 годині ворожий танк виїхав на вогневу позицію і розпочав пряме ураження позиції одного з підрозділів 5 Слобожанської бригади НГУ.

Старший лейтенант Віктор Хоменко, віддавши наказ підлеглим на відкриття вогню по танку, сам взяв протитанковий гранатомет NLAW та швидко рушив ходами сполучень до ворожої цілі.

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Оскільки умови обстановки в лісі не дозволяють вести вогонь з далекої відстані, діставшись до переднього краю,  офіцер виліз з окопу, проповз  на відстань 150 метрів до танку та влучним пострілом знищив його".

Деталі: За словами Уршаловича, цей героїчний вчинок командира забезпечив утримання позиції та врятував життя підлеглих.

Полковник наголосив, що солдати і офіцери Нацгвардії щодня чесно і мужньо, ризикуючи власним життям виконують свою бойову роботу, утримують займані рубежі та звільняють українську землю від ворога.

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Теми: Нацгвардіявійна
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