Проповз 150 метрів і знищив ворожий танк: офіцер Нацгвардії врятував підлеглих
Офіцер Нацгвардії знищив із NLAW ворожий танк у районі Серебрянського лісництва на Луганщині.
Джерело: заступник директора Департаменту планування застосування ГУ Національної гвардії полковник Микола Уршалович, якого цитує пресслужба НГУ
Пряма мова: "27 липня о 4 годині ворожий танк виїхав на вогневу позицію і розпочав пряме ураження позиції одного з підрозділів 5 Слобожанської бригади НГУ.
Старший лейтенант Віктор Хоменко, віддавши наказ підлеглим на відкриття вогню по танку, сам взяв протитанковий гранатомет NLAW та швидко рушив ходами сполучень до ворожої цілі.
Оскільки умови обстановки в лісі не дозволяють вести вогонь з далекої відстані, діставшись до переднього краю, офіцер виліз з окопу, проповз на відстань 150 метрів до танку та влучним пострілом знищив його".
Деталі: За словами Уршаловича, цей героїчний вчинок командира забезпечив утримання позиції та врятував життя підлеглих.
Полковник наголосив, що солдати і офіцери Нацгвардії щодня чесно і мужньо, ризикуючи власним життям виконують свою бойову роботу, утримують займані рубежі та звільняють українську землю від ворога.