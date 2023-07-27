Прополз 150 метров и уничтожил вражеский танк: офицер Нацгвардии спас подчиненных

Офицер Нацгвардии уничтожил из NLAW вражеский танк в районе Серебрянского лесничества на Луганщине.

Источник: замдиректора Департамента планирования применения ГУ Национальной гвардии полковник Николай Уршалович, которого цитирует пресс-служба НГУ

Прямая речь: "27 июля в 4 часа вражеский танк выехал на огневую позицию и начал прямое поражение позиции одного из подразделений 5 Слобожанской бригады НГУ.

Старший лейтенант Виктор Хоменко, отдав приказ подчиненным на открытие огня по танку, сам взял противотанковый гранатомет NLAW и быстро двинулся ходами соединений к вражеской цели.

Реклама:

Поскольку условия обстановки в лесу не позволяют вести огонь с дальнего расстояния, добравшись до переднего края, офицер вылез из окопа, прополз на расстояние 150 метров до танка и точным выстрелом уничтожил его".

Детали: По словам Уршаловича, этот героический поступок командира обеспечил удержание позиции и спас жизни подчиненных.

Полковник отметил, что солдаты и офицеры Нацгвардии ежедневно честно и мужественно, рискуя собственной жизнью выполняют свою боевую работу, удерживают занимаемые рубежи и освобождают украинскую землю от врага.