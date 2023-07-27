Ухвалено закон щодо Конституційного суду, необхідний для вступу України в ЄС
Верховна Рада ухвалила закон, який змінює процедуру відбору суддів Конституційного суду та є вимогою Єврокомісії для ступу України до Європейського Союзу.
Джерело: нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".
Пряма мова: "Важлива євроінтеграційна ініціатива. Виконання першої рекомендації Європейської комісії до членства України в ЄС".
За словами Железняка, в документі, серед іншого, є норма, яка посилює роль міжнародників у відборі суддів:
Пряма мова: "Якщо у зв’язку з однаковою кількістю голосів "за" і "проти" Дорадча група експертів не може ухвалити рішення, проводиться повторне голосування.
Деталі: У разі однакової кількості голосів "за" і "проти" під час такого повторного голосування голоси трьох членів Дорадчої групи експертів, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними організаціями чи Європейською комісією "За демократію через право" , є вирішальними", – йдеться у законопроєкті.
У першому читанні законопроєкт був ухвалений 12 червня.
Нагадаємо:
- Венеційська комісія оприлюднила оцінку законопроєкту №9322 про зміни процедури відбору суддів Конституційного суду України 10 червня.
- У своєму рішенні комісія висловила жаль, що її рекомендація щодо включення сьомого члена до складу Дорадчої групи експертів не була виконана. Однак "Венеційка" привітала "значні покращення", запропоновані у відповідь на її ключові рекомендації.
- Реформа системи відбору суддів Конституційного суду є одним із семи критеріїв Єврокомісії, виконання якого є необхідним для подальшого зближення з ЄС.
- 9 червня посли країн G7 представили ключові рекомендації для України щодо посилення антикорупційних інституцій та реформування судової системи. Одна із них стосується запровадження законодавства щодо прозорого відбору суддів Конституційного Суду України на меритократичній основі.
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