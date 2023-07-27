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Ухвалено закон щодо Конституційного суду, необхідний для вступу України в ЄС

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 27 липня 2023, 15:22
Ухвалено закон щодо Конституційного суду, необхідний для вступу України в ЄС

Верховна Рада ухвалила закон, який змінює процедуру відбору суддів Конституційного суду та є вимогою Єврокомісії для ступу України до Європейського Союзу.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Пряма мова: "Важлива євроінтеграційна ініціатива. Виконання першої рекомендації Європейської комісії до членства України в ЄС".

Деталі: За ухвалення відповідного законопроєкту №9322 проголосували 293 народні депутати.

За словами Железняка, в документі, серед іншого, є норма, яка посилює роль міжнародників у відборі суддів:

Пряма мова: "Якщо у зв’язку з однаковою кількістю голосів "за" і "проти" Дорадча група експертів не може ухвалити рішення, проводиться повторне голосування.

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Деталі: У разі однакової кількості голосів "за" і "проти" під час такого повторного голосування голоси трьох членів Дорадчої групи експертів, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними організаціями чи Європейською комісією "За демократію через право" , є вирішальними", – йдеться у законопроєкті.

У першому читанні законопроєкт був ухвалений 12 червня.

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Теми: Верховна РадаЄСзаконодавствосуд
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