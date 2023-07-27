Принят закон о Конституционном суде, необходимый для вступления Украины в ЕС

Верховная Рада приняла закон, который меняет процедуру отбора судей Конституционного суда и является требованием Еврокомиссии для вступления Украины в Европейский Союз.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда"

Детали: За принятие соответствующего законопроекта №9322 проголосовали 293 народных депутата.

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Прямая речь: "Важная евроинтеграционная инициатива. Выполнение первой рекомендации Европейской Комиссии к членству Украины в ЕС".

Детали: По его словам, в документе среди прочего есть норма которая усиливает роль международников в отборе:

"Если в связи с одинаковым количеством голосов "за" и "против" Совещательная группа экспертов не может принять решение, проводится повторное голосование. В случае одинакового количества голосов "за" и "против" во время такого повторного голосования голоса трех членов Консультативной группы экспертов, из которых по крайней мере двое предложены международными организациями или Европейской комиссией "За демократию через право", являются решающими", – говорится в законопроекте.

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В первом чтении законопроект был принят 12 июня.

Напомним: