Принят закон о Конституционном суде, необходимый для вступления Украины в ЕС
Верховная Рада приняла закон, который меняет процедуру отбора судей Конституционного суда и является требованием Еврокомиссии для вступления Украины в Европейский Союз.
Источник: нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда"
Детали: За принятие соответствующего законопроекта №9322 проголосовали 293 народных депутата.
Прямая речь: "Важная евроинтеграционная инициатива. Выполнение первой рекомендации Европейской Комиссии к членству Украины в ЕС".
Детали: По его словам, в документе среди прочего есть норма которая усиливает роль международников в отборе:
"Если в связи с одинаковым количеством голосов "за" и "против" Совещательная группа экспертов не может принять решение, проводится повторное голосование. В случае одинакового количества голосов "за" и "против" во время такого повторного голосования голоса трех членов Консультативной группы экспертов, из которых по крайней мере двое предложены международными организациями или Европейской комиссией "За демократию через право", являются решающими", – говорится в законопроекте.
В первом чтении законопроект был принят 12 июня.
Напомним:
- Венецианская комиссия обнародовала оценку законопроекта №9322 об изменениях процедуры отбора судей Конституционного суда Украины 10 июня.
- В своем решении комиссия выразила сожаление, что ее рекомендация о включении седьмого члена в состав Консультативной группы экспертов не была выполнена. Однако "Венецианка" приветствовала "значительные улучшения", предложенные в ответ на ее ключевые рекомендации.
- Реформа системы отбора судей Конституционного суда является одним из семи критериев Еврокомиссии, выполнение которого необходимо для дальнейшего сближения с ЕС.
- 9 июня послы стран G7 представили ключевые рекомендации для Украины по усилению антикоррупционных институтов и реформированию судебной системы. Одна из них касается введения законодательства относительно прозрачного отбора судей Конституционного суда Украины на меритократической основе.
- Читайте подробнее в статье: Два балла из семи, прогноз положительный: что думает ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в 2023 году.