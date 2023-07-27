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"Неповага" до росіянки: в Україні готують протест на дискваліфікацію Харлан

Євген КізіловЧетвер, 27 липня 2023, 16:23
Неповага до росіянки: в Україні готують протест на дискваліфікацію Харлан
Ольга харлан, фото: Facebook

Федерація фехтування України готує протест на дискваліфікацію з чемпіонату світу української шаблістки Ольги Харлан за те, що вона відмовилась тиснути руку росіянці.

Джерело: президент ФФУ Михайло Ілляшев в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає "Суспільне Спорт"

Пряма мова: "Ми готуємо протест, будемо оскаржувати це рішення".

Деталі: За словами Ілляшева, про те, аби Харлан повернули на ЧС, уже не йдеться. Федерація буде намагатися скасувати її дискваліфікацію з наступних змагань.

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Пряма мова: "Дискваліфікація потягне за собою неможливість її виступу в командних змаганнях, які будуть за кілька днів у Мілані. А нам важливо, аби наша команда виступала. Так званих "нейтральних" спортсменів у командних змаганнях усе одно не буде".

Деталі: Президент ФФУ розповів, що зараз перебуває на змаганнях. Як йому відомо, суддя, який безпосередньо працював на поєдинку між українкою та росіянкою, не давав Харлан так звану чорну картку, тобто не дискваліфікував її. Це вже потім почались "підкилимні ігри": дискваліфікація з’явилась уже після того, як визначилась наступна суперниця Харлан, навіть був призначений суддя на наступний бій.

Ілляшев сподівається, що розгляд апеляції завершиться днями.

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Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк опублікував у Twitter фотографію російської фехтувальниці Анни Смірнової, через яку здійнявся скандал. На знімку вона позує у шапці-ушанці збройних сил РФ, а біля неї стоїть російський військовий.

"Як бачимо, вона відкрито захоплюється російською армією, що вбиває українців і знищує наші міста", - коментує фото Подоляк.

Коли було зроблено світлину, невідомо.

Довідково: У правилах Міжнародної федерації фехтування є лише одне трактування "виключення" – це передбачає дискваліфікацію зі змагань та відсторонення на 60 днів від усіх подальших стартів. Тобто, українська фехтувальниця має пропустити й командний турнір з фехтування, де нейтральних представників з Росії та Білорусі немає.

Що передувало: Українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування в Мілані за відсутність "прояву поваги" до росіянки після перемоги у двобої.

Після завершення бою вона відмовилася тиснути руку Смірновій.

Теми: спортскандалРосія
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