Українську шаблістку дискваліфікували з ЧС за відмову тиснути руку росіянці

Українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування в Мілані за відсутність "прояву поваги" до росіянки після перемоги у двобої.

Джерело: сайт Tribuna із посиланням на журналіста Євроспорту Марко Аркарі, Суспільне, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт у Facebook, радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter

Деталі: Харлан на старті турніру перемогла росіянку Анну Смірнову (15:7). Після завершення бою вона відмовилася тиснути руку Смірновій, пропонуючи "стукнутися" зброєю. Не отримавши відповіді, Харлан залишила доріжку.

Смірнова подала протест проти Харлан через відсутність "прояву поваги" і понад 50 хвилин перебувала на доріжці після матчу. Згідно правил Міжнародної федерації фехтування, відсутність "прояву поваги" карається чорною карткою - дискваліфікацією з турніру.

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Попри це, як повідомляє "Суспільне", у лайвтабло до наступного раунду пройшла саме Харлан. Вона мала зустрітитися з болгаркою Йоаною Ілієвою. Однак бій не відбувся. У лайвтабло було відзначено, що до наступного раунду проходить Ілієва.

Таким чином, Харлан все ж дискваліфікували за відмову вітати росіянку. "Суспільне" наголошує, що українська команда намагалася оскаржити рішення, однак це не вдалося.

Довідково: Харлан взяла участь у чемпіонаті світу на наступний день після того, як Міністерство молоді та спорту України припинило бойкот міжнародних змагань, де атлети з Росії чи Білорусі виступають у нейтральному статусі.

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Більше деталей: Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт прокоментував інцидент: "Я пишаюсь тобою! Твій виступ є прикладом сили, волі і любові до України! Тримайся! Головна перемога країни і твоя зовсім скоро!"

ФК "Шахтар" також висловив підтримку українській шаблістці Ользі Харлан: "Підтримуємо твій вчинок! Ми з тобою, Ольго Харлан! Соромно за вас, Міжнародна федераціє фехтування".

Доповнено: Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк опублікував у Twitter фото Анни Смірнової в офіцерській зимовій шапці. Поруч з нею - хлопець у військовій формі, на голову якого одягнена шапка в кольорах російського прапора і з зображенням двоголового орла. Подоляк не уточнив, якої давнини це фото і де опубліковане.

Пряма мова Подоляка: "На фото Анна Смирнова – та сама російська фехтувальниця, якій українка Ольга Харлан відмовилася потиснути руку на чемпіонаті світу після здобуття перемоги в чесному двобої.

Як бачимо, вона відкрито захоплюється російською армією, що вбиває українців і знищує наші міста.

Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала представницю України за небажання тиснути руку росіянці. Міжнародна федерація, це треба сприймати як позицію? Чи не пахнуть російські гроші кровʼю?".