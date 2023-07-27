Українську шаблістку дискваліфікували з ЧС за відмову тиснути руку росіянці
Українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування в Мілані за відсутність "прояву поваги" до росіянки після перемоги у двобої.
Джерело: сайт Tribuna із посиланням на журналіста Євроспорту Марко Аркарі, Суспільне, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт у Facebook, радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter
Деталі: Харлан на старті турніру перемогла росіянку Анну Смірнову (15:7). Після завершення бою вона відмовилася тиснути руку Смірновій, пропонуючи "стукнутися" зброєю. Не отримавши відповіді, Харлан залишила доріжку.
Смірнова подала протест проти Харлан через відсутність "прояву поваги" і понад 50 хвилин перебувала на доріжці після матчу. Згідно правил Міжнародної федерації фехтування, відсутність "прояву поваги" карається чорною карткою - дискваліфікацією з турніру.
Попри це, як повідомляє "Суспільне", у лайвтабло до наступного раунду пройшла саме Харлан. Вона мала зустрітитися з болгаркою Йоаною Ілієвою. Однак бій не відбувся. У лайвтабло було відзначено, що до наступного раунду проходить Ілієва.
Таким чином, Харлан все ж дискваліфікували за відмову вітати росіянку. "Суспільне" наголошує, що українська команда намагалася оскаржити рішення, однак це не вдалося.
Довідково: Харлан взяла участь у чемпіонаті світу на наступний день після того, як Міністерство молоді та спорту України припинило бойкот міжнародних змагань, де атлети з Росії чи Білорусі виступають у нейтральному статусі.
Більше деталей: Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт прокоментував інцидент: "Я пишаюсь тобою! Твій виступ є прикладом сили, волі і любові до України! Тримайся! Головна перемога країни і твоя зовсім скоро!"
ФК "Шахтар" також висловив підтримку українській шаблістці Ользі Харлан: "Підтримуємо твій вчинок! Ми з тобою, Ольго Харлан! Соромно за вас, Міжнародна федераціє фехтування".
Доповнено: Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк опублікував у Twitter фото Анни Смірнової в офіцерській зимовій шапці. Поруч з нею - хлопець у військовій формі, на голову якого одягнена шапка в кольорах російського прапора і з зображенням двоголового орла. Подоляк не уточнив, якої давнини це фото і де опубліковане.
Пряма мова Подоляка: "На фото Анна Смирнова – та сама російська фехтувальниця, якій українка Ольга Харлан відмовилася потиснути руку на чемпіонаті світу після здобуття перемоги в чесному двобої.
Як бачимо, вона відкрито захоплюється російською армією, що вбиває українців і знищує наші міста.
Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала представницю України за небажання тиснути руку росіянці. Міжнародна федерація, це треба сприймати як позицію? Чи не пахнуть російські гроші кровʼю?".
На фото Анна Смирнова – та сама російська фехтувальниця, якій українка Ольга #Харлан відмовилася потиснути руку на чемпіонаті світу після здобуття перемоги в чесному двобої. Як бачимо, вона відкрито захоплюється російською армією, що вбиває українців і знищує наші міста.… pic.twitter.com/Waro6ownYZ— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 27, 2023