"Неуважение" к россиянке: в Украине готовят протест на дисквалификацию Харлан

Федерация фехтования Украины готовит протест на дисквалификацию с чемпионата мира украинской саблистки Ольги Харлан за то, что она отказалась пожимать руку россиянке.

Источник: президент ФФУ Михаил Ильяшев в эфире телемарафона новостей, передает "Суспільне Спорт"

Прямая речь: "Мы готовим протест, будем обжаловать это решение".

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Детали: По словам Ильяшева, о том, чтобы Харлан вернули на ЧМ, речь уже не идет. Федерация будет пытаться отменить ее дисквалификацию со следующих соревнований.

Прямая речь: "Дисквалификация повлечет за собой невозможность ее выступления в командных соревнованиях, которые будут через несколько дней в Милане. А нам важно, чтобы наша команда выступала. Так называемых "нейтральных" спортсменов в командных соревнованиях все равно не будет".

Детали: Президент ФФУ рассказал, что сейчас находится на соревнованиях. Как ему известно, судья, который непосредственно работал на поединке между украинкой и россиянкой, не давал Харлан так называемую черную карточку, то есть не дисквалифицировал ее. Это уже потом начались "подковерные игры": дисквалификация появилась уже после того, как определилась следующая соперница Харлан, даже был назначен судья на следующий бой.

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Ильяшев надеется, что рассмотрение апелляции завершится на днях.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опубликовал в Twitter фотографию российской фехтовальщицы Анны Смирновой, из-за которой разразился скандал. На снимке она позирует в шапке-ушанке вооруженных сил РФ, а возле нее стоит российский военный.

"Как видим, она открыто восхищается российской армией, которая убивает украинцев и уничтожает наши города", - комментирует фото Подоляк.

Когда была сделана фотография, неизвестно.

На фото Анна Смирнова – та сама російська фехтувальниця, якій українка Ольга #Харлан відмовилася потиснути руку на чемпіонаті світу після здобуття перемоги в чесному двобої. Як бачимо, вона відкрито захоплюється російською армією, що вбиває українців і знищує наші міста.… pic.twitter.com/Waro6ownYZ — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 27, 2023

Справка: В правилах Международной федерации фехтования есть только одна трактовка "исключения" - это предусматривает дисквалификацию с соревнований и отстранение на 60 дней от всех дальнейших стартов. То есть украинская фехтовальщица должна пропустить и командный турнир по фехтованию, где нейтральных представителей из России и Беларуси нет.

Что предшествовало: Украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию в Милане за отсутствие "проявления уважения" к россиянке после победы в поединке.

После завершения боя она отказалась пожимать руку Смирновой