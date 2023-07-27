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До ЗСУ передали танк, з якого росіяни обстрілювали лікарню на Сумщині

Євген КізіловЧетвер, 27 липня 2023, 17:26
До ЗСУ передали танк, з якого росіяни обстрілювали лікарню на Сумщині

Прокуратура організувала передачу Збройним силам України танка Т-80, який є речовим доказом у кримінальній справі про обстріл росіянами Тростянецької лікарні.

Джерело: сайт Сумської обласної прокуратури

Деталі: Згідно з повідомленням, 23 березня 2022 року під час окупації міста Тростянець російські військові з танка Т-80 обстріляли міську лікарню.

 

Прокуратурі вдалося встановити російського військового, який віддав наказ стріляти по лікарні. Це був командир танка 6-ї танкової роти 12-го гвардійського танкового полку "Шепетівський" 4-ї гвардійської танкової дивізії "Кантимирівська".

Сумська облпрокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно танкіста.

Теми: танкиЗбройні силиРосіявійна
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