До ЗСУ передали танк, з якого росіяни обстрілювали лікарню на Сумщині
Четвер, 27 липня 2023, 17:26
Прокуратура організувала передачу Збройним силам України танка Т-80, який є речовим доказом у кримінальній справі про обстріл росіянами Тростянецької лікарні.
Джерело: сайт Сумської обласної прокуратури
Деталі: Згідно з повідомленням, 23 березня 2022 року під час окупації міста Тростянець російські військові з танка Т-80 обстріляли міську лікарню.
Прокуратурі вдалося встановити російського військового, який віддав наказ стріляти по лікарні. Це був командир танка 6-ї танкової роти 12-го гвардійського танкового полку "Шепетівський" 4-ї гвардійської танкової дивізії "Кантимирівська".
Сумська облпрокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно танкіста.