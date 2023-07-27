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В ВСУ передали танк, из которого россияне обстреливали больницу на Сумщине

Евгений КизиловЧетверг, 27 июля 2023, 17:26
В ВСУ передали танк, из которого россияне обстреливали больницу на Сумщине

Прокуратура организовала передачу Вооруженным силам Украины танка Т-80, который является вещественным доказательством по уголовному делу об обстреле россиянами Тростянецкой больницы.

Источник: сайт Сумской областной прокуратуры

Детали: Согласно сообщению, 23 марта 2022 года во время оккупации города Тростянец российские военные из танка Т-80 обстреляли городскую больницу.

 

Прокуратуре удалось установить российского военного, который отдал приказ стрелять по больнице. Это был командир танка 6-й танковой роты 12-го гвардейского танкового полка "Шепетовский" 4-й гвардейской танковой дивизии "Кантимировская".

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Сумская облпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении танкиста.

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Темы: танкиВооруженные силыРосcиявойна
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