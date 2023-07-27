Українські війська звільнили Старомайорське
Четвер, 27 липня 2023, 21:10
Президент Володимир Зеленський опублікував відео, на якому українські військові повідомляють, що звільнили від російських загарбників село Старомайорське, що на Донеччині.
Джерело: фейсбук-сторінка Зеленського
Пряма мова бійця на відео: "35-та бригада, а також батальйон дружньої тероборони "Арей", виконуючи завдання, звільнили село Старомайорське. Слава Україні!"
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Деталі: Зеленський прокоментував це відео такими словами: "Наш Південь! Наші хлопці! Слава Україні!"
На мапі внизу село знаходиться у червоному колі.
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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також повідомила про деокупацію Старомайорського.
"Старомайорське Донецької області - звільнили. Зараз наші оборонці продовжують зачищати населений пункт", - написала вона в Telegram.