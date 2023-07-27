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Українські війська звільнили Старомайорське

Євген КізіловЧетвер, 27 липня 2023, 21:10
Українські війська звільнили Старомайорське
Визволителі Старомайорського, скриншот

Президент Володимир Зеленський опублікував відео, на якому українські військові повідомляють, що звільнили від російських загарбників село Старомайорське, що на Донеччині.

Джерело: фейсбук-сторінка Зеленського

Пряма мова бійця на відео: "35-та бригада, а також батальйон дружньої тероборони "Арей", виконуючи завдання, звільнили село Старомайорське. Слава Україні!"

Деталі: Зеленський прокоментував це відео такими словами: "Наш Південь! Наші хлопці! Слава Україні!"

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На мапі внизу село знаходиться у червоному колі.

 

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також повідомила про деокупацію Старомайорського.

ВІДЕО ДНЯ

"Старомайорське Донецької області - звільнили. Зараз наші оборонці продовжують зачищати населений пункт", - написала вона в Telegram.

Теми: деокупаціявійнаЗеленськийконтрнаступ
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