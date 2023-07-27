Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українські війська звільнили Старомайорське

Євген КізіловЧетвер, 27 липня 2023, 21:10
Українські війська звільнили Старомайорське
Визволителі Старомайорського, скриншот

Президент Володимир Зеленський опублікував відео, на якому українські військові повідомляють, що звільнили від російських загарбників село Старомайорське, що на Донеччині.

Джерело: фейсбук-сторінка Зеленського

Пряма мова бійця на відео: "35-та бригада, а також батальйон дружньої тероборони "Арей", виконуючи завдання, звільнили село Старомайорське. Слава Україні!"

Реклама:

Деталі: Зеленський прокоментував це відео такими словами: "Наш Південь! Наші хлопці! Слава Україні!"

На мапі внизу село знаходиться у червоному колі.

ВІДЕО ДНЯ
 

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також повідомила про деокупацію Старомайорського.

"Старомайорське Донецької області - звільнили. Зараз наші оборонці продовжують зачищати населений пункт", - написала вона в Telegram.

Теми: деокупаціявійнаЗеленськийконтрнаступ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Кремль розіслав "методичку" до Дня Хрещення Русі: про "нацистських сатаністів" та спасителя Путіна
Росіяни вдарили по Запоріжжю
Розвідка США: Росія отримує від Китаю технології для війни проти України
Зеленський в Одесі оглянув собор, зруйнований ракетним ударом Росії
Останні новини
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
Усі новини...
Реклама: