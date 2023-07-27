Украинские войска освободили Старомайорское

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором украинские военные сообщают, что освободили от российских захватчиков село Старомайорское, что в Донецкой области.

Источник: фейсбук-страница Зеленского

Прямая речь бойца на видео: "35-я бригада, а также батальон дружественной теробороны "Арей", выполняя задачу, освободили село Старомайорское. Слава Украине!"

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Детали: Зеленский прокомментировал это видео такими словами: "Наш Юг! Наши ребята! Слава Украине!"

На карте внизу село находится в красном круге.

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Замминистра обороны Анна Маляр также сообщила о деоккупации Старомайорского.

"Старомайорское Донецкой области - освободили. Сейчас наши защитники продолжают зачищать населенный пункт", - написала она в Telegram.