Украинские войска освободили Старомайорское
Четверг, 27 июля 2023, 21:10
Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором украинские военные сообщают, что освободили от российских захватчиков село Старомайорское, что в Донецкой области.
Источник: фейсбук-страница Зеленского
Прямая речь бойца на видео: "35-я бригада, а также батальон дружественной теробороны "Арей", выполняя задачу, освободили село Старомайорское. Слава Украине!"
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Детали: Зеленский прокомментировал это видео такими словами: "Наш Юг! Наши ребята! Слава Украине!"
На карте внизу село находится в красном круге.
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Замминистра обороны Анна Маляр также сообщила о деоккупации Старомайорского.
"Старомайорское Донецкой области - освободили. Сейчас наши защитники продолжают зачищать населенный пункт", - написала она в Telegram.