Росіяни вдарили по Запоріжжю

Російські війська в четвер ввечері завдали удару по місту Запоріжжя, інформація про постраждалих не надходила.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, "Суспільне"

Пряма мова Малашка: "Ворог вдарив по мирному багатотисячному місту, бо несе втрати. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків терористичного удару по обласному центру. Інформація про постраждалих не надходила.

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Руйнуючи нашу інфраструктуру, не перемогти незламний український дух та нашу жагу вибити російських злочинців з української землі!".

Деталі: Про вибух у Запоріжжі кореспонденти "Суспільного" повідомили о 18:19.

О 18:47 був відбій тривоги, але о 21-й оголосили нове попередження про загрозу атаки.