Росіяни вдарили по Запоріжжю

Російські війська в четвер ввечері завдали удару по місту Запоріжжя, інформація про постраждалих не надходила.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, "Суспільне"

Пряма мова Малашка: "Ворог вдарив по мирному багатотисячному місту, бо несе втрати. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків терористичного удару по обласному центру. Інформація про постраждалих не надходила.

Руйнуючи нашу інфраструктуру, не перемогти незламний український дух та нашу жагу вибити російських злочинців з української землі!".

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Деталі: Про вибух у Запоріжжі кореспонденти "Суспільного" повідомили о 18:19.

О 18:47 був відбій тривоги, але о 21-й оголосили нове попередження про загрозу атаки.