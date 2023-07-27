Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили по Запоріжжю

Олена РощінаЧетвер, 27 липня 2023, 21:14

Російські війська в четвер ввечері завдали удару по місту Запоріжжя, інформація про постраждалих не надходила.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, "Суспільне"

Пряма мова Малашка: "Ворог вдарив по мирному багатотисячному місту, бо несе втрати. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків терористичного удару по обласному центру. Інформація про постраждалих не надходила.

Реклама:

Руйнуючи нашу інфраструктуру, не перемогти незламний український дух та нашу жагу вибити російських злочинців з української землі!".

Деталі: Про вибух у Запоріжжі кореспонденти "Суспільного" повідомили о 18:19.

О 18:47 був відбій тривоги, але о 21-й оголосили нове попередження про загрозу атаки.  

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Запоріжжявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Запоріжжя
На Чернігівщині "Шахед" пошкодив міськраду, на Дніпропетровщині – підприємство
Ворог вночі атакував Запоріжжя: пошкоджено 4 багатоповерхівки
Група "Шахедів" атакує Запоріжжя: пролунали вибухи
Останні новини
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
Усі новини...
Реклама: