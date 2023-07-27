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Россияне ударили по Запорожью

Елена РощинаЧетверг, 27 июля 2023, 21:14

Российские войска в четверг вечером нанесли удар по городу Запорожье, информация о пострадавших не поступала.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, "Суспільне"

Прямая речь Малашко: "Враг ударил по мирному многотысячному городу, потому что несет потери. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий террористического удара по областному центру. Информация о пострадавших не поступала.

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Разрушая нашу инфраструктуру, не победить несгибаемый украинский дух и нашу жажду выбить российских преступников с украинской земли!".

Детали: О взрыве в Запорожье корреспонденты "Суспільне" сообщили в 18:19.

В 18:47 был отбой тревоги, но в 21 час объявили новое предупреждение об угрозе атаки.

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Темы: Запорожьевойна
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