Россияне ударили по Запорожью
Четверг, 27 июля 2023, 21:14
Российские войска в четверг вечером нанесли удар по городу Запорожье, информация о пострадавших не поступала.
Источник: глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, "Суспільне"
Прямая речь Малашко: "Враг ударил по мирному многотысячному городу, потому что несет потери. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий террористического удара по областному центру. Информация о пострадавших не поступала.
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Разрушая нашу инфраструктуру, не победить несгибаемый украинский дух и нашу жажду выбить российских преступников с украинской земли!".
Детали: О взрыве в Запорожье корреспонденты "Суспільне" сообщили в 18:19.
В 18:47 был отбой тревоги, но в 21 час объявили новое предупреждение об угрозе атаки.
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