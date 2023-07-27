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Розвідка США: Росія отримує від Китаю технології для війни проти України

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 27 липня 2023, 21:37
Розвідка США: Росія отримує від Китаю технології для війни проти України
російський диктатор владімір путін і китайський лідер сі цзіньпін, Getty Images

Американська розвідка дізналася, що Китай постачає в РФ військові технології для ведення війни проти України.

Джерело: звіт Офісу директора національної розвідки (ODNI), який опублікував Комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США, пише "Європейська правда"

Деталі: За даними американської розвідки, "КНР надає деякі технології подвійного призначення, які російські військові використовують для продовження війни в Україні, попри міжнародні санкції та експортний контроль".

Дослівно у звіті: "Митні дані показують, що державні оборонні компанії КНР відправляють навігаційне обладнання, антирадарні технології та деталі винищувачів російським державним оборонним компаніям, що перебувають під санкціями".

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Деталі: Розвідка США також зазначає, що Китай став "ще більш важливим партнером" для Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну минулого року: розрахунки за торгівлю здійснюються в китайській валюті юань, КНР збільшила імпорт російських енергоносіїв, а фінансові установи обох країн розширюють використання внутрішніх платіжних систем.

Дослівно у звіті: "Розвідувальній спільноті бракує достатньої інформації, щоб оцінити, чи навмисно Пекін перешкоджає перевіркам уряду США у Китаї того, яким є призначення експортованих товарів".

Нагадаємо:

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що Китай попри власні заклики до миру за останній рік активно нарощував торгівлю товарами подвійного призначення з Росією, допомагаючи Москві, серед іншого, імпортувати підсанкційні західні технології.
  • Минулого тижня радник президента Франції Емманюель Бонн заявив, що Парижу відомі факти, які можуть вказувати на певну допомогу Китаю Росії у її війні проти України

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Теми: КитайРосіявійнаУкраїна
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