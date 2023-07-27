Розвідка США: Росія отримує від Китаю технології для війни проти України
Американська розвідка дізналася, що Китай постачає в РФ військові технології для ведення війни проти України.
Джерело: звіт Офісу директора національної розвідки (ODNI), який опублікував Комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США, пише "Європейська правда"
Деталі: За даними американської розвідки, "КНР надає деякі технології подвійного призначення, які російські військові використовують для продовження війни в Україні, попри міжнародні санкції та експортний контроль".
Дослівно у звіті: "Митні дані показують, що державні оборонні компанії КНР відправляють навігаційне обладнання, антирадарні технології та деталі винищувачів російським державним оборонним компаніям, що перебувають під санкціями".
Дослівно у звіті: "Розвідувальній спільноті бракує достатньої інформації, щоб оцінити, чи навмисно Пекін перешкоджає перевіркам уряду США у Китаї того, яким є призначення експортованих товарів".
Нагадаємо:
- Раніше ЗМІ повідомляли, що Китай попри власні заклики до миру за останній рік активно нарощував торгівлю товарами подвійного призначення з Росією, допомагаючи Москві, серед іншого, імпортувати підсанкційні західні технології.
- Минулого тижня радник президента Франції Емманюель Бонн заявив, що Парижу відомі факти, які можуть вказувати на певну допомогу Китаю Росії у її війні проти України.