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Разведка США: Россия получает от Китая технологии для войны против Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 27 июля 2023, 21:37
Разведка США: Россия получает от Китая технологии для войны против Украины
российский диктатор Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин, Getty Images

Американская разведка узнала, что Китай поставляет в РФ военные технологии для ведения войны против Украины.

Источник: отчет Офиса директора национальной разведки (ODNI), который опубликовал Комитет по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США, пишет "Европейская правда"

Детали: По данным американской разведки, "КНР предоставляет некоторые технологии двойного назначения, которые российские военные используют для продолжения войны в Украине, несмотря на международные санкции и экспортный контроль".

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Дословно в отчете: "Таможенные данные показывают, что государственные оборонные компании КНР отправляют навигационное оборудование, антирадарные технологии и детали истребителей российским государственным оборонным компаниям, находящимся под санкциями".

Детали: Разведка США также отмечает, что Китай стал "еще более важным партнером" для России после ее полномасштабного вторжения в Украину в прошлом году: расчеты за торговлю осуществляются в китайской валюте юань, КНР увеличила импорт российских энергоносителей, а финансовые учреждения обеих стран расширяют использование внутренних платежных систем.

Дословно в отчете: "Разведывательному сообществу не хватает достаточной информации, чтобы оценить, намеренно ли Пекин препятствует проверкам правительства США в Китае того, каково назначение экспортируемых товаров".

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Темы: КитайРосcиявойнаУкраина
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