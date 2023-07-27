Разведка США: Россия получает от Китая технологии для войны против Украины
Американская разведка узнала, что Китай поставляет в РФ военные технологии для ведения войны против Украины.
Источник: отчет Офиса директора национальной разведки (ODNI), который опубликовал Комитет по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США, пишет "Европейская правда"
Детали: По данным американской разведки, "КНР предоставляет некоторые технологии двойного назначения, которые российские военные используют для продолжения войны в Украине, несмотря на международные санкции и экспортный контроль".
Дословно в отчете: "Таможенные данные показывают, что государственные оборонные компании КНР отправляют навигационное оборудование, антирадарные технологии и детали истребителей российским государственным оборонным компаниям, находящимся под санкциями".
Детали: Разведка США также отмечает, что Китай стал "еще более важным партнером" для России после ее полномасштабного вторжения в Украину в прошлом году: расчеты за торговлю осуществляются в китайской валюте юань, КНР увеличила импорт российских энергоносителей, а финансовые учреждения обеих стран расширяют использование внутренних платежных систем.
Дословно в отчете: "Разведывательному сообществу не хватает достаточной информации, чтобы оценить, намеренно ли Пекин препятствует проверкам правительства США в Китае того, каково назначение экспортируемых товаров".
Напомним:
- Ранее СМИ сообщали, что Китай несмотря на собственные призывы к миру за последний год активно наращивал торговлю товарами двойного назначения с Россией, помогая Москве, среди прочего, импортировать подсанкционные западные технологии.
- На прошлой неделе советник президента Франции Эмманюэль Бонн заявил, что Парижу известны факты, которые могут указывать на определенную помощь Китая России в ее войне против Украины.