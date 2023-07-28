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Росіяни за добу 19 разів обстріляли Сумщину: знищено ферму, загинуло понад 50 тварин

"Українська правда"П'ятниця, 28 липня 2023, 01:09
Росіяни за добу 19 разів обстріляли Сумщину: знищено ферму, загинуло понад 50 тварин
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 27 липня російські окупанти здійснили 19 обстрілів Сумської області, зафіксовано 87 вибухів, обстріляно 15 населених пунктів у 9 територіальних громадах, ворог знищив ферму з понад 50 тваринами.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: У Білопільській громаді зафіксовані мінометний обстріл (3 вибухи) та обстріл зі ствольної артилерії (6 вибухів). Ворог знищив ферму, загинуло понад півсотні тварин. Також пошкоджено трансформатор.

У Краснопільській громаді артобстріл з САУ (13 вибухів) і мінометний обстріл (14 вибухів).

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У Юнаківській громаді був мінометний обстріл (8 вибухів), обстріл із САУ (4 вибухи) та артобстріл (3 вибухи). Після обстрілу сталося загорання пшеничного поля, пошкоджено приватний житловий будинок, поранено цивільну особу.

По Есманській громаді "працював" міномет (3 вибухи).

По Миропільській громаді також "працював" міномет (8 вибухів).

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У Новослобідській громаді був мінометний обстріл (7 вибухів), пошкоджено ЛЕП.

У Великописарівській громаді зафіксовано мінометний обстріл (5 вибухів).

У Хотінській громаді також був мінометний обстріл (8 вибухів). Пошкоджено приватний житловий будинок, літня кухня.

По Зноб-Новгородській громаді "працював" міномет (5 вибухів).

Теми: Сумська областьобстріл
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