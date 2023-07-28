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Россияне за сутки 19 раз обстреляли Сумскую область: уничтожена ферма, погибло более 50 животных

"Украинская правда"Пятница, 28 июля 2023, 01:09
Россияне за сутки 19 раз обстреляли Сумскую область: уничтожена ферма, погибло более 50 животных
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 27 июля российские оккупанты совершили 19 обстрелов Сумской области, зафиксировано 87 взрывов, обстреляно 15 населенных пунктов в 9 территориальных громадах, враг уничтожил ферму с более 50 животными.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Белопольской громаде зафиксированы минометный обстрел (3 взрыва) и обстрел из ствольной артиллерии (6 взрывов). Враг уничтожил ферму, погибло более полусотни животных. Также поврежден трансформатор.

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В Краснопольской громаде артобстрел из САУ (13 взрывов) и минометный обстрел (14 взрывов).

В Юнаковской громаде был минометный обстрел (8 взрывов), обстрел из САУ (4 взрыва) и артобстрел (3 взрыва). После обстрела произошло возгорание пшеничного поля, поврежден частный жилой дом, ранен гражданский человек.

По Эсманской громаде "работал" миномет (3 взрыва).

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По Миропольской громаде также "работал" миномет (8 взрывов).

В Новослободской громаде был минометный обстрел (7 взрывов), повреждена ЛЭП.

В Великописаревской громаде зафиксирован минометный обстрел (5 взрывов).

В Хотинской громаде также был минометный обстрел (8 взрывов). Повреждены частный жилой дом, летняя кухня.

По Зноб-Новгородской громаде "работал" миномет (5 взрывов).

Темы: Сумская областьобстрел
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