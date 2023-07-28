Россияне за сутки 19 раз обстреляли Сумскую область: уничтожена ферма, погибло более 50 животных

В течение 27 июля российские оккупанты совершили 19 обстрелов Сумской области, зафиксировано 87 взрывов, обстреляно 15 населенных пунктов в 9 территориальных громадах, враг уничтожил ферму с более 50 животными.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Белопольской громаде зафиксированы минометный обстрел (3 взрыва) и обстрел из ствольной артиллерии (6 взрывов). Враг уничтожил ферму, погибло более полусотни животных. Также поврежден трансформатор.

Реклама:

В Краснопольской громаде артобстрел из САУ (13 взрывов) и минометный обстрел (14 взрывов).

В Юнаковской громаде был минометный обстрел (8 взрывов), обстрел из САУ (4 взрыва) и артобстрел (3 взрыва). После обстрела произошло возгорание пшеничного поля, поврежден частный жилой дом, ранен гражданский человек.

По Эсманской громаде "работал" миномет (3 взрыва).

ВИДЕО ДНЯ

По Миропольской громаде также "работал" миномет (8 взрывов).

В Новослободской громаде был минометный обстрел (7 взрывов), повреждена ЛЭП.

В Великописаревской громаде зафиксирован минометный обстрел (5 взрывов).

В Хотинской громаде также был минометный обстрел (8 взрывов). Повреждены частный жилой дом, летняя кухня.

По Зноб-Новгородской громаде "работал" миномет (5 взрывов).