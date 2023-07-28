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Перші танки Abrams можуть прибути в Україну у вересні – ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 28 липня 2023, 02:22
Перші танки Abrams можуть прибути в Україну у вересні – ЗМІ
ТАНК ABRAMS, ФОТО GETTY IMAGES

Перші американські танки Abrams можуть з'явитися на полі бою в Україні у вересні цього року.

Джерело: Politico з посиланням на поінформовані джерела

Деталі: Як повідомляє видання, США планують у серпні відправити декілька Abrams до Німеччини, де танки пройдуть остаточну модифікацію. Після завершення цього процесу танки будуть відправлені ​​в Україну у вересні.

Перша партія Abrams включатиме від 6 до 8 танків, повідомили Politico представник оборонної галузі та помічник конгресмена. Загалом США планують відправити 31 танк, що дорівнює одному українському батальйону.

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"Ми, безумовно, працюємо над тим, щоб доставити їх в Україну якнайшвидше", – сказав виданню речник Пентагону полковник Мартін О'Доннелл, відмовившись обговорювати конкретні терміни.

За словами одного з джерел Politico, першу серію модифікацій танків уже зроблено, проте наразі незрозуміло, чи встигнуть Штати завершити всі необхідні роботи до кінця серпня.

Зазначається, що перед тим, як українські військові зможуть розпочати експлуатацію танків, вони мають завершити курс навчання тривалістю приблизно 10 тижнів на армійській базі Графенвер у Німеччині. За словами чиновника Пентагону, це навчання українці планують завершити у серпні.

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Що цьому передувало:

  • Президент США Джо Байден у січні підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams.
  • США прибирають деякі чутливі технології з танків Abrams, які планують відправити в Україну, оскільки побоюються, що вони можуть потрапити до рук армії РФ на полі бою.
  • Україна отримає старішу модифікацію танків M1A1, а не A2.
  • У травні міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає танки Abrams на початку осені, тоді ж мають завершитися і програми тренування українських військових для роботи на них.

Теми: СШАтанкиУкраїна
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