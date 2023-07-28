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Перші танки Abrams можуть прибути в Україну у вересні – ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 28 липня 2023, 02:22
Перші танки Abrams можуть прибути в Україну у вересні – ЗМІ
ТАНК ABRAMS, ФОТО GETTY IMAGES

Перші американські танки Abrams можуть з'явитися на полі бою в Україні у вересні цього року.

Джерело: Politico з посиланням на поінформовані джерела

Деталі: Як повідомляє видання, США планують у серпні відправити декілька Abrams до Німеччини, де танки пройдуть остаточну модифікацію. Після завершення цього процесу танки будуть відправлені ​​в Україну у вересні.

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Перша партія Abrams включатиме від 6 до 8 танків, повідомили Politico представник оборонної галузі та помічник конгресмена. Загалом США планують відправити 31 танк, що дорівнює одному українському батальйону.

"Ми, безумовно, працюємо над тим, щоб доставити їх в Україну якнайшвидше", – сказав виданню речник Пентагону полковник Мартін О'Доннелл, відмовившись обговорювати конкретні терміни.

За словами одного з джерел Politico, першу серію модифікацій танків уже зроблено, проте наразі незрозуміло, чи встигнуть Штати завершити всі необхідні роботи до кінця серпня.

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Зазначається, що перед тим, як українські військові зможуть розпочати експлуатацію танків, вони мають завершити курс навчання тривалістю приблизно 10 тижнів на армійській базі Графенвер у Німеччині. За словами чиновника Пентагону, це навчання українці планують завершити у серпні.

Що цьому передувало:

  • Президент США Джо Байден у січні підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams.
  • США прибирають деякі чутливі технології з танків Abrams, які планують відправити в Україну, оскільки побоюються, що вони можуть потрапити до рук армії РФ на полі бою.
  • Україна отримає старішу модифікацію танків M1A1, а не A2.
  • У травні міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає танки Abrams на початку осені, тоді ж мають завершитися і програми тренування українських військових для роботи на них.

Теми: СШАтанкиУкраїна
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