Первые танки Abrams могут прибыть в Украину в сентябре – СМИ

Первые американские танки Abrams могут появиться на поле боя в Украине в сентябре этого года.

Источник: Politico со ссылкой на информированные источники

Детали: Как сообщает издание, США планируют в августе отправить несколько Abrams в Германию, где танки пройдут окончательную модификацию. После завершения этого процесса танки будут отправлены в Украину в сентябре.

Первая партия Abrams будет включать от 6 до 8 танков, сообщили Politico представитель оборонной отрасли и помощник конгрессмена. В целом США планируют отправить 31 танк, что равно одному украинскому батальону.

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"Мы, безусловно, работаем над тем, чтобы доставить их в Украину как можно быстрее", – сказал изданию представитель Пентагона полковник Мартин О'Доннелл, отказавшись обсуждать конкретные сроки.

По словам одного из источников Politico, первая серия модификаций танков уже сделана, однако пока непонятно, успеют ли Штаты завершить все необходимые работы до конца августа.

Отмечается, что перед тем, как украинские военные смогут начать эксплуатацию танков, они должны завершить курс обучения продолжительностью примерно 10 недель на армейской базе Графенвер в Германии. По словам чиновника Пентагона, это обучение украинцы планируют завершить в августе.

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